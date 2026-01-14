Kanada’dan vatandaşlarına kritik İran uyarısı!

İran’da hayat pahalılığı ve ekonomik sebeplerle 28 Aralık günü başlayan protestolar, ülkenin birçok noktasında devam ediyor. Protestolar rejim karşıtı bir kimlik kazanırken toplam can kaybının binleri aştığı bildiriliyor.

KANADA’DAN KRİTİK UYARI!

Kanada hükümetinden İran’daki duruma ilişkin kritik bir uyarı yapılırken İran'a seyahat uyarısının en yüksek seviyede olduğu ifade edildi. Yapılan açıklamada; İran geneline yayılan gösteriler, bölgedeki gerilim ve gözaltına alınma riski nedeniyle bu ülkeye seyahatten kaçınılması gerektiği uyarısı yapıldı.

KISITLI DÜZEYDE KONSOLOSLUK HİZMETİ VERİLEBİLECEK!

İran'da bulunan Kanadalılara ülkeyi terk etmeleri çağrısı yapılan açıklamada, İran'da kısıtlı düzeyde konsolosluk hizmetlerinin verilebildiği ifade edildi.