ABD'den dikkat çeken İran uyarısı: Türkiye'yi ve Ermenistan'ı işaret etti

ABD'den dikkat çeken İran uyarısı: Türkiye'yi ve Ermenistan'ı işaret etti
Yayınlanma:
ABD'nin Tahran Sanal Büyükelçiliği, İran'da bulunan ABD vatandaşlarına ülke genelindeki protestolar nedeni ile İran'ı derhal terk etme çağrısında bulundu. Büyükelçilikten vatandaşlarına gönderilen mesajda bireysel imkanlar ile Türkiye ve Ermenistan'a gitmeleri önerildi.

Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, İran'da devam eden ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği halk protestoları nedeniyle artan güvenlik risklerini gerekçe göstererek ülkedeki vatandaşlarına yönelik acil bir uyarı yayımladı. Protestoculara destek veren ABD, kendi vatandaşlarının güvenliğini önceliklendirerek bir dizi tavsiyede bulundu.

"İRAN'I DERHAL TERK EDİN"

ABD'nin Tahran Sanal Büyükelçiliği tarafından yayımlanan güvenlik uyarısında, ABD vatandaşlarının Washington yönetiminin yardımına ihtiyaç duymadan İran'dan kendi çıkış planlarını yapmaları gerektiği belirtildi. Açıklamada, "İran'ı hemen terk edin" ifadesi kullanılarak durumun aciliyetine dikkat çekildi.

ABD'den yardım istemişti: Trump ile İran'ın sürgün prensi arasında ilk temasTrump ile İran'ın sürgün prensi arasında ilk temas

TÜRKİYE VE ERMENİSTAN ÖNERİLDİ

Ülkeden ayrılacak vatandaşlar için spesifik bir rota da önerildi. Yapılan çağrıda, "Güvenli bir yol bulursanız karayoluyla Türkiye veya Ermenistan'a gitmeyi düşünün" denilerek komşu ülkelere karayoluyla geçişin bir seçenek olduğu vurgulandı. Bu tavsiye, mevcut şartlar altında en güvenli tahliye yöntemlerinden biri olarak öne sürüldü.

ÜLKEDEN AYRILAMAYANLAR İÇİN ÖNLEMLER

İran'dan hemen ayrılma imkanı bulamayan ABD vatandaşları için de bir dizi güvenlik tedbiri sıralandı. Bu kişilere yönelik uyarılar arasında şunlar yer aldı:

  • Gösterilerden ve kalabalık alanlardan uzak durulması.
  • Dikkat çekmemeye özen gösterilmesi ve çevredekiler konusunda tedbirli olunması.
  • Yaşanan son dakika gelişmelerini takip etmek için yerel medyanın izlenmesi.
  • Acil durumlara karşı planları değiştirmeye hazırlıklı olunması.
  • İletişimin kesilmemesi için telefonların şarjının dolu tutulması.
  • Durum hakkında aile ve arkadaşların sürekli bilgilendirilmesi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Dünya
Etiyopya Büyükelçisi duyurdu: Saldırıda ölen Türk vatandaşı sayısı ikiye çıktı
Etiyopya Büyükelçisi duyurdu: Saldırıda ölen Türk vatandaşı sayısı ikiye çıktı
ABD'de Renee Good isyanı sürüyor: Öldürüldüğü yerdeki eyleme ICE ajanları saldırdı
ABD'de Renee Good isyanı sürüyor: Öldürüldüğü yerdeki eyleme ICE ajanları saldırdı