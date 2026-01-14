ABD'den dikkat çeken İran uyarısı: Türkiye'yi ve Ermenistan'ı işaret etti

Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, İran'da devam eden ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği halk protestoları nedeniyle artan güvenlik risklerini gerekçe göstererek ülkedeki vatandaşlarına yönelik acil bir uyarı yayımladı. Protestoculara destek veren ABD, kendi vatandaşlarının güvenliğini önceliklendirerek bir dizi tavsiyede bulundu.

"İRAN'I DERHAL TERK EDİN"

ABD'nin Tahran Sanal Büyükelçiliği tarafından yayımlanan güvenlik uyarısında, ABD vatandaşlarının Washington yönetiminin yardımına ihtiyaç duymadan İran'dan kendi çıkış planlarını yapmaları gerektiği belirtildi. Açıklamada, "İran'ı hemen terk edin" ifadesi kullanılarak durumun aciliyetine dikkat çekildi.

Trump ile İran'ın sürgün prensi arasında ilk temas

TÜRKİYE VE ERMENİSTAN ÖNERİLDİ

Ülkeden ayrılacak vatandaşlar için spesifik bir rota da önerildi. Yapılan çağrıda, "Güvenli bir yol bulursanız karayoluyla Türkiye veya Ermenistan'a gitmeyi düşünün" denilerek komşu ülkelere karayoluyla geçişin bir seçenek olduğu vurgulandı. Bu tavsiye, mevcut şartlar altında en güvenli tahliye yöntemlerinden biri olarak öne sürüldü.

ÜLKEDEN AYRILAMAYANLAR İÇİN ÖNLEMLER

İran'dan hemen ayrılma imkanı bulamayan ABD vatandaşları için de bir dizi güvenlik tedbiri sıralandı. Bu kişilere yönelik uyarılar arasında şunlar yer aldı: