ABD'den yardım istemişti: Trump ile İran'ın sürgün prensi arasında ilk temas

ABD Başkanı Donald Trump'ın temilcisi Steve Witkoff, İran'ın sürgündeki prensi Rıza Pehlevi ile gizli bir görüşme gerçekleştirdi.

İran'ın devrik şahının oğlu Rıza Pehlevi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile gizli bir toplantı gerçekleştirdi.

Axios'tan Barak Ravid'in üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre; Pehlevi ile Witkoff arasında hafta sonu gerçekleştirilen toplantıda, taraflar İran'da devam eden protestoları ele aldı.

YÖNETİMİ ELE ALMAYA HAZIR OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Bu görüşme, protestoların 15 gün önce başlamasından bu yana İran muhalefeti ile Trump yönetimi arasındaki ilk üst düzey temas oldu.

600'den fazla kişinin hayatını kaybettiği gösterilere ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklama yapan İran'ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, 1979'dan bu yana devam eden rejimin devrilmesi halinde ülkeyi yönetmeye hazır olduğunu söylemişti.

7da21336-ddea-43c5-9376-6c640d687fdb.webp
Rıza Pehlevi

"İRAN'I YENİDEN BÜYÜK YAPABİLİRİZ"

Açıklamasında Trump'a da seslenen Pehlevi şu sözleri sarf etmişti:

  • "Sayın Başkan… Hem biz hem de siz İran’ı yeniden büyük yapabiliriz. Bu yolda birlikte hareket edelim. İlk fırsatta İran’a dönmeye hazırım."

TRUMP: İRANLILARA YARDIM YOLDA

18 Aralık'ta başkent Tahran'da başlayan ve kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılan protestolara ilişkin açıklama yapan Trump, "İranlılara yardım yolda" demişti.

Truth Social hesabından yaptığı açıklamada İran ile tüm diplomatik görüşmeleri askıya aldığını belirten Trump, şu ifadelere yer vermişti:

"İranlı Vatanseverler, protestolara devam edin - kurumlarınızı ele geçirin!!! Katillerin ve tacizcilerin isimlerini kaydedin. Büyük bir bedel ödeyecekler. Protestocuların anlamsızca öldürülmesi durdurulana kadar İranlı yetkililerle tüm görüşmelerimi iptal ettim. Yardım yolda!!!"

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

