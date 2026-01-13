İran'dan Trump'a yanıt: ABD üsleri hedefimiz olur

İran'da haftalardır süren rejim karşıtı protestolara destek veren ABD Başkanı Donald Trump'ın "İranlılara yardım yolda" şeklindeki ifadelerine Tahran yönetiminden yanıt geldi.

İran Savunma Bakanı, Aziz Nasirzade ABD'nin müdahale etmesi durumunda bölgedeki tüm ABD üslerinin hedef haline geleceğini söyledi.

TRUMP'TAN İRAN'A OPERASYON SİNYALİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da rejim karşıtı protestolara katılan eylemcilere destek vererek, "Protestolara devam edin, yadım yolda" mesajı paylaştı.

Protestocuları "İranlı Vatanseverler" olarak niteleyen Trump, halkın devlet kurumlarının kontrolünü ele alması gerektiğini vurguladığı açıklamasında şunlara yer verdi:

"İranlı Vatanseverler, protestolara devam edin - kurumlarınızı ele geçirin!!! Katillerin ve tacizcilerin isimlerini kaydedin. Büyük bir bedel ödeyecekler. Protestocuların anlamsızca öldürülmesi durdurulana kadar İranlı yetkililerle tüm görüşmelerimi iptal ettim."

Truth Social hesabından paylaşıtğı mesajını büyük harflerle "YARDIM YOLDA" diyerek sürdüren Trump, kendi klasikleşmiş sloganı "MAGA"ya (Amerika'yı Yeniden Büyük Yap) atıfta bulunarak "MIGA" (İran'ı Yeniden Büyük Yap) ifadesini kullandı.

26 yaşındaki İrfan yarın idam edilecek

"ABD ÜSLERİ AÇIK HEDEF OLUR"

Trump'ın açıklamasına yanıt İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzade'den geldi. Rudaw'da yer alan habere göre Nasirzade, "Ülkemize yönelik her türlü saldırıya güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz. Bölgedeki tüm ABD üsleri ve Washington'a kolaylık sağlayan ülkeler meşru hedeflerimiz olacaktır" dedi.

İran’da 28 Aralık’ta başlayan protestolarda son verilere göre 600’den fazla kişi hayatını kaybetti.