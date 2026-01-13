26 yaşındaki irfan yarın idam edilecek

İran'da devam eden protestolarda gözaltına alınan İrfan Sultani hakkında 'Allah düşmanı olmak' suçlamasıyla idam kararı verildi. 26 yaşındaki gencin infazının yarın gerçekleşmesi beklenirken, uluslararası insan hakları kuruluşları İran yönetimine idam kararını durdurma çağrısı yapıyor.

İran'da ekonomik durumun kötüleşmesinin ardından yönetime karşı başlatılan protestolara katıldığı gerekçesiyle tutuklanan 26 yaşındaki İrfan Sultani'nin idam edileceğinin açıklanması dünyayı ayağa kaldırdı.

26 YAŞINDAKİ GENÇ YARIN İDAM EDİLECEK

İranlı yetkililer gencin ailesine, Sultani’nin "Allah düşmanı" suçlamasıyla idam cezasına çarptırıldığını ve infazın 14 Ocak’ta (yarın) gerçekleştirilebileceğini bildirdi.

İnsan hakları örgütleri, Sultani’nin mevcut protesto dalgası kapsamında idam edilmesi planlanan ilk gösterici olabileceği uyarısında bulunuyor.

İDAM KARARI DÜNYAYI AYAĞA KALDIRDI

İnsan hakları kuruluşları ve bazı medya organlarına göre Sultani, Tahran yakınlarındaki Karaj kentinde düzenlenen protestolar sırasında 8 Ocak’ta gözaltına alındı. Ülke genelinde uygulanan iletişim kesintileri nedeniyle dava sürecine ilişkin ayrıntıların bağımsız kaynaklarca doğrulanmasının zor olduğu ifade ediliyor.

SAVUNMA İMKANI VERİLMEDİ

Haberlere göre Sultani’ye avukat erişimi sağlanmadı ve kendisini savunma imkanı verilmedi.

İran’daki Ulusal Demokrasi Birliği (NUFD), Sultani’nin “tek suçunun özgürlük talep etmek” olduğunu belirterek uluslararası topluma müdahale çağrısı yaptı.

İRAN'DA REJİM KARŞITI PROTESTOLAR SÜRÜYOR

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin dövize karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Son haftalarda artan hükümet karşıtı gösterilerde 600'den fazla kişi hayatını kaybederken, 10 binden fazla kişi gözaltına alındı.

İran Başsavcısı Muhammed Muvahhidi, protesto eden herkesin "Allah'ın düşmanı" olarak değerlendirileceğini ve idam edileceklerini duyurmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

