Torba Kanun genişliyor: O borçlar silinecek!

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, vergi ve sosyal güvenlik düzenlemelerini içeren 36 maddelik Torba Kanun teklifinin TBMM’ye ulaştığını hatırlatarak, teklifin kapsamının genişleyeceğini ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları için kısmi af düzenlemesinin yapılacağını açıkladı.

Karakaş, Türkiye Gazetesi’nde kaleme aldığı yazısında, "GSS borçları için kısmi af düzenlemesinin Torba Kanuna eklenmesi bekleniyor. Bu düzenleme, sağlık sigortası prim borçları nedeniyle zor durumda kalan vatandaşlar için önemli bir rahatlama sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Meclis'te yeni haftada gündem yoğun!

ZAMAN AŞIMINA UĞRAMAMIŞ BORÇLARDA YAPILANDIRMA

Yeni düzenlemeyle birlikte, 2015 yılı ve öncesine ait GSS borçlarının anapara, gecikme zammı ve cezalarıyla birlikte silinmesinin planlandığını aktaran Karakaş, “Zaman aşımına uğramamış borçlar için ise önümüzdeki yıl mart veya nisan aylarında yapılandırma yapılması ve taksit kolaylıkları sağlanması bekleniyor” dedi.

Özgür Erdursun net konuştu: Ocak 2026'dan sonra borçlanmada tarihi artış olacak!

"TEK KURUŞ ÖDEMEDEN SAĞLIK SİGORTASINDAN FAYDALANMAK MÜMKÜN"

Vatandaşlara gelir testi uyarısında da bulunan Karakaş, “Gelir testi sonucunda hanede kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden az çıkarsa, tek kuruş ödemeden sağlık sigortasından faydalanmak mümkün” bilgisini paylaştı.