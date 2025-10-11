O ülkeye giden emekliye 12 bin lira verilecek

Yunanistan'da emekliler için önemli bir destek açıklandı. Yabancı emekliler de dahil 250 euro yani güncel kurla 12 bin lira ikramiye verilecek. İşte detaylar...

Yunanistan, düşük gelirli emeklilere yönelik yeni bir destek adımı attı. Ülke, yabancı emekliler de dahil olmak üzere emeklilere 250 euro (güncel kurla 12 bin 65 TL) tutarında ikramiye ödemesi yapacak.

ÖDEMELER OTOMATİK YATIRILACAK

Yunan hükümeti, emeklilerin bu ödemeden yararlanması için herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmayacağını açıkladı. 250 euroluk ikramiyeler 15 Kasım’a kadar hesaplara otomatik olarak yatırılacak.

BEKARLAR 250, ÇİFTLER 500 EURO ALACAK

İkramiye tutarı, medeni duruma göre değişiklik gösterecek. Bekar emekliler 250 euro alırken, çiftler toplamda 500 euro ödeme alabilecek. Bu yıllık yardım, aralık ayı emekli maaşlarına ek olarak kasım ayında ödenecek.

VERGİDEN MUAF VE HACZEDİLEMEZ

Söz konusu 250 euroluk ikramiye, tamamen vergiden muaf olacak. Ayrıca bu tutar, devlet veya üçüncü kişiler tarafından haczedilemez, devredilemez ya da kesintiye uğratılamaz.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

2025 yılı için geçerli olan program, 2024 yılında 65 yaşına girecek kişileri, yani 31 Aralık 1959 ve öncesinde doğanları kapsıyor.

Gelir ve varlık kriterleri ise şu şekilde belirlendi:

Bekar emekliler için yıllık toplam gelir en fazla 14 bin euro,

Çiftler veya birlikte yaşayan partnerler için ise 26 bin euro olacak.

Ayrıca sahip olunan gayrimenkul değeri,

Bekarlar için 200 bin euroyu,

Çiftler için 300 bin euroyu geçmemek zorunda.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

