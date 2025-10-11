Mehmet Şimşek, Yatırım Danışma Komitesi toplantısında sunum yapacak

Yatırım Danışma Komitesi (YDK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilecek. Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sunum yapmak üzere katılacak.

TOPLANTI PROGRAMI

Toplantıda, 11 ülkeden 30’dan fazla uluslararası şirketin üst düzey yöneticileri ile iş dünyası temsilcileri yer alacak. Katılımcılar, “Küresel Tedarik Zincirleri” ve “Dijital Yatırımlar” başlıklı oturumlarda görüş ve önerilerini paylaşacak.

YDK toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Ardından Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır sunumlarını gerçekleştirecek.

YDK toplantıları, Türkiye’nin iş ve yatırım ortamını geliştirmek ve küresel vizyon kazandırmak amacıyla uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticilerini Türkiye’nin en üst düzey politika yapıcılarıyla bir araya getiriyor.

Toplantıda, Kovid-19 salgını sonrası dönemde, iklim krizi ve jeopolitik kırılmaların küresel tedarik zincirlerine etkileri, güvenilir üretim ve lojistik ortaklarının önemi gibi başlıklar ele alınacak.

Türkiye’nin hızla büyüyen teknoloji girişimciliği ekosistemi, özellikle yapay zeka, büyük veri, 5G ve siber güvenlik alanlarıyla ilgili konular, ekonomik büyüme ve toplumsal dönüşüm bağlamında YDK’nin gündeminde yer alıyor. Bu yıl toplantının ana teması “küresel tedarik zincirleri” ve “dijital yatırımlar” üzerine odaklanacak.

ÖNERİLER POLİTİKA TASARIMINA YANSITILIYOR

Uluslararası şirketlerden alınan öneriler, politika tasarımına yansıtılacak istişare platformu niteliğinde olan YDK’de, geçen yıl paylaşılan öneriler doğrultusunda önemli adımlar atıldı. Bunlar arasında:

Teşvik sisteminin güncellenmesi

İklim Kanunu’nun yürürlüğe girmesi

Emisyon Ticaret Sistemi hazırlıkları

5G altyapısına ilişkin ihale çalışmalarının ilerletilmesi yer alıyor.

TOPLANTIYA KATILACAKLAR

Toplantıya katılacak isimler şu şekilde:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu bulunuyor.

Ayrıca Türkiye’nin iş ve yatırım dünyasını temsilen:

TOBB Başkan Yardımcısı Şekip Avdagiç

TİM Başkanı Mustafa Gültepe

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ozan Diren

YASED Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Demirözü

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir

DEİK Başkanı Nail Olpak