Mehmet Şimşek 24 Ocak kararları ile mutlu uyandı

Mehmet Şimşek 24 Ocak kararları ile mutlu uyandı
Yayınlanma:
Bakan Mehmet Şimşek, bugün ülke ekonomisinde yaşanan gelişmelerden memnuniyetini dile getiren bir açıklama yaptı. Şimşek, "3 olumlu gelişme" diyerek 24 Ocak'ta duyurulan kararlardan duyduğu memnuniyeti açıkladı.

Türkiye ekonomisinde 24 Ocak günü yaşanan gelişmeler Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i memnun etti.

ŞİMŞEK 24 OCAK KARARLARI İLE MUTLU OLDU

Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Üç olumlu gelişme. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi. Bu gelişme önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor. Önemli bir koşullu yükümlülük olan Kur Korumalı Mevduat’ın döviz ve altın tüm vadelerinin sona ermesiyle, bu uygulamaya ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı. Ayrıca kısa vadeli yabancı kaynak girişini sınırlamak amacıyla zorunlu karşılık oranları artırıldı. Programımızla ekonomimizin kırılganlıklarını azaltmaya ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruz."

KKM ENKAZI 3 YILDA KALKABİLDİ

2021 yılında "müjde" olarak hayatımıza giren ancak kamu kaynaklarında eşi benzeri görülmemiş bir tahribata yol açan Kur Korumalı Mevduat (KKM) için hukuki süreç tamamlandı.

Mahfi Eğilmez adını net koydu: KKM faciasıMahfi Eğilmez adını net koydu: KKM faciası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekonomi yönetiminin bir dönem "en güçlü silahı" olarak pazarlanan ancak bütçe üzerinde ağır bir yük haline gelen KKM hesapları için son adımı attı.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kararlarla, sistemin temelini oluşturan iki kritik tebliğ artık yürürlükte değil.

KKM'den geriye ne kaldı? Ekonominin eski patronu açıkladıKKM'den geriye ne kaldı? Ekonominin eski patronu açıkladı

Böylece dönemin Ekonomi Bakanı Nureddin Nebati aracılığı ile büyük bir ekonomik hamle olarak sunulan ancak ekonomide kara deliğe dönüşen KKM, Mehmet Şimşek döneminde kapatıldı. Şimşek 2023 yılında yönetime geldiğinde KKM'den çıkışı çalışma takviminin başında tutumuştu, süreç 3 yıl aldı.

ALTIN HESAPLARINDA DESTEK DÖNEMİ KAPANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bir dönemin tartışmalı ekonomi politikalarının temel taşlarından olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) ve altın dönüşümlü hesaplarla ilgili temizlik operasyonunu tamamlıyor. 24 Ocak 2026 itibarıyla yayımlanan kararlarla, altınını Türk Lirası'na çeviren halka sunulan teşviklerin yasal dayanağı olan tebliğler hükümsüz kılındı.

Altını olanlar için devreye alınmıştı: Destek sona erdiAltını olanlar için devreye alınmıştı: Destek sona erdi

Merkez Bankası tarafından hazırlanan yeni düzenleme ile 29 Aralık 2021 tarihinde yürürlüğe giren "Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" resmen yürürlükten kaldırıldı.

KREDİ NOTU DEĞİŞMEDİ AMA...

Küresel ekonomi dünyasının iki dev ismi Moody’s ve Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine dair 24 Ocak 2026 tarihli beklenen değerlendirmelerini paylaştı.

Türkiye'nin kredi notunu verdiler: İki dev kuruluş açıkladı!Türkiye'nin kredi notunu verdiler: İki dev kuruluş açıkladı!

Moody’s, Türkiye’nin Ba3 olan kredi notunu ve "durağan" görünümünü değiştirmedi. Fitch Ratings ise görünümü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Ekonomi
Pirinç alım fiyatları belli oldu
Pirinç alım fiyatları belli oldu
Telefon ve bilgisayarlarda zam fırtınası bekleniyor! Piyasalarda yapay zeka krizi
Telefon ve bilgisayarlarda zam fırtınası bekleniyor! Piyasalarda yapay zeka krizi