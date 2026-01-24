İç piyasaların odaklandığı kredi derecelendirmesi gece yarısı geldi.

Küresel ekonomi dünyasının iki dev ismi Moody’s ve Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine dair 24 Ocak 2026 tarihli beklenen değerlendirmelerini paylaştı.

MOODY’S’TEN ENFLASYON VE SİYASET UYARISI

Moody’s tarafından yapılan analizde, Türkiye’nin kredi notunun dinamik ekonomi ve düşük kamu borcu ile desteklendiği ifade edildi. Ancak kurum, geçmişte uygulanan alışılmışın dışındaki politikaların yarattığı hasarın ve yüksek iç siyasi risklerin hala büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. 2023 yılının ortasından bu yana izlenen politikalarda bir iyileşme olduğu kabul edilse de, milyonların cebini yakan enflasyon konusunda temkinli duruş korundu.

Kurumun raporuna göre, Aralık 2025’te yüzde 30,9 olan enflasyonun 2026 sonunda ancak yüzde 22 seviyelerine gerilemesi bekleniyor. Bu da ücretli çalışanlar ve dar gelirliler için yüksek fiyat artışlarının bir yıl daha gündemde kalacağını gösteriyor.

2028 SEÇİMLERİ NOT ARTIŞININ ÖNÜNDEKİ ENGEL Mİ?

Ekonomi yönetiminin attığı adımları mercek altına alan Moody’s, raporunda 2028 seçimlerine özel bir parantez açtı.

Kurum, "2028 seçimleri öncesinde belirgin bir politika geri dönüşü olmaması durumunda görünümün durağan olduğunu" belirterek, ekonomi politikalarında yaşanabilecek bir sapmanın not üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulundu. Yapısal reformların uygulanmaması ve rezervlerde yaşanabilecek olası bir erime, not indirimini tetikleyebilecek faktörler arasında sayıldı.

FITCH’TEN GÖRÜNÜME 'POZİTİF' DEĞİŞİM

Bir diğer dev kuruluş Fitch Ratings ise Türkiye’nin kredi notunu "BB-" seviyesinde teyit ederken, görünümü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi. Fitch, bu değişikliğin temel nedeni olarak döviz rezervlerindeki artışı ve dış kırılganlıklardaki azalmayı gösterdi. Ancak bu "pozitif" görünüm, Türkiye'nin hala yatırım yapılabilir seviyenin oldukça uzağında olduğu gerçeğini değiştirmedi.

BÜYÜME VAR AMA REFAH YOK

Fitch’in raporunda Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 3,5 oranında büyüyeceği öngörüldü. Ancak bu büyüme rakamına rağmen enflasyonun 2027 sonunda dahi yüzde 19,5 gibi yüksek bir seviyede kalacağı tahmini, tüketici için zor günlerin hemen bitmeyeceğine işaret ediyor.

Raporda, enflasyonda kalıcı bir düşüş sağlanamaması veya siyasi şokların yaşanması durumunda notun yeniden aşağı yönlü baskılanabileceği vurgulandı.