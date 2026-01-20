Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s'in 23 Ocak'ta Türkiye'nin kredi notu ile ilgili kararını vermesi bekleniyor.

Kararın hangi yönde olacağı merak edilirken konuya ilişkin İdeal Data Haber tarafından gerçekleştirilen beklenti anketi sonuçlandı.

Anket katılımcıları, Moody’s’in Türkiye değerlendirmesinde ihtiyatlı bir yaklaşımın ağır basacağını öngördü.

Ankete katılan finansal kuruluşların büyük bir çoğunluğu, kredi derecelendirme devinin Türkiye’nin hem notunda hem de görünümünde bir güncellemeye gitmeyeceği noktasında görüş birliğine varıyor.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Ankette yer alan verilere göre; ICBC Yatırım, İş Portföy, Yatırım Finansman, Fiba Portföy, GCM Yatırım, Pusula Yatırım, İntegral Yatırım ve Trive Yatırım gibi kuruluşlar, Moody’s cephesinde durağanlığın korunacağını tahmin ediyor. Bu kurumlar, Türkiye’nin not tablosunda herhangi bir kıpırdanma öngörmedi.

Öte yandan, sınırlı sayıda kurum ise küçük bir iyileşme sinyali gelebileceği görüşünde. Colendi Menkul, Ata Yatırım, Kuveyt Türk, Gedik Yatırım ve Oyak Yatırım; Moody’s’in notu aynı seviyede tutsa dahi, geleceğe yönelik görünümü "pozitife" çevirebileceğini öngörüyor.

Fitch Ratings’in Türkiye değerlendirmesi için ise katılımcılar, notu sabit bırakacağı, ancak görünümde iyileştirmeye gidebileceği görüşünü paylaştı. Ankete dahil olan kurumların önemli bir kesimi, not artışı için henüz erken olduğu mesajını verirken, sadece görünüm tarafında bir adım atılabileceğini ifade ediyor.

GÖRÜNÜMDE İYİLEŞME BEKLEYENLER

Finans çevrelerinde Fitch’in durağan olan görünümü pozitife evirmesini bekleyen kurumlar arasında Colendi Menkul, Ata Yatırım, Kuveyt Türk, Gedik Yatırım, Oyak Yatırım, Fiba Portföy, GCM Yatırım, Pusula Yatırım, İntegral Yatırım ve Trive Yatırım yer alıyor. Bu kuruluşlar, Türkiye için bir not artışı öngörmezken, değerlendirmenin sadece sözlü bir iyileştirme ile sınırlı kalacağını düşünüyor.

Buna karşın, masada hiçbir değişikliğin olmayacağını savunan kurumlar da bulunuyor. ICBC Yatırım, İş Portföy ve Yatırım Finansman; Fitch’in hem notu hem de görünümü mevcut haliyle bırakacağını öngörüyor.

TÜRKİYE’NİN GÜNCEL KARNESİ

Halen Moody’s nezdinde Türkiye’nin kredi notu Ba3 seviyesinde, görünümü ise "durağan" olarak tanımlanıyor.

Türkiye, Fitch Ratings tarafından halen "BB-" kredi notu ve "durağan" görünüm ile derecelendiriliyor.

Kurumunların bir sonraki resmi değerlendirmesini 23 Ocak tarihinde yapması bekleniyor. Ancak derecelendirme kuruluşlarının takvime sadık kalmama ve bazı dönemlerde rapor yayımlamama hakkı bulunuyor.