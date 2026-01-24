Altını olanlar için devreye alınmıştı: Destek sona erdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bir dönemin tartışmalı ekonomi politikalarının temel taşlarından olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) ve altın dönüşümlü hesaplarla ilgili temizlik operasyonunu tamamlıyor. 24 Ocak 2026 itibarıyla yayımlanan kararlarla, altınını Türk Lirası'na çeviren halka sunulan teşviklerin yasal dayanağı olan tebliğler hükümsüz kılındı.

ALTIN HESAPLARINDA DESTEK DÖNEMİ KAPANDI

Merkez Bankası tarafından hazırlanan yeni düzenleme ile 29 Aralık 2021 tarihinde yürürlüğe giren "Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" resmen yürürlükten kaldırıldı.

KKM dönemi resmen bitti: Nebati eliyle açılan yarayı Şimşek 3 yılda kapatabildi!

Bu adım, o dönemde döviz ve altın talebini kırmak için Hazine'den ve Merkez Bankası kaynaklarından milyarlarca liranın feda edildiği bir sürecin hukuki olarak sonlandırılması anlamına geliyor.

Aynı kararla, 21 Aralık 2021 tarihli TL mevduat dönüşüm desteği de iptal edildi.

BANKALARA YENİ YÜKÜMLÜLÜK

Merkez Bankası sadece eski tebliğleri iptal etmekle kalmadı, aynı zamanda "Makroihtiyati Çerçeveye İlişkin Basın Duyurusu" ile bankacılık sistemini daha da sıkıştıracak adımlar attı.

Piyasadaki likiditeyi kontrol altına almak isteyen TCMB, bankaların zorunlu karşılık oranlarında sert artışlara gitti. Bu durum, bankaların maliyetlerini artırırken, kredi kullanmak zorunda kalan ücretli çalışanlar ve küçük işletmeler için faiz yükünün daha da ağırlaşacağı sinyalini veriyor.

ZORUNLU KARŞILIKLARDA SERT ARTIŞ

Tebliğde yapılan değişiklikle birlikte, özellikle kısa vadeli hesaplarda bankaların Merkez Bankası'na yatırmak zorunda olduğu "rehin" para miktarı artırıldı:

Altı aya kadar vadeli kur/fiyat koruma destekli hesaplar için zorunlu karşılık oranı yüzde 40’a fırlatıldı.

Bir yıla kadar vadeli hesaplarda bu oran yüzde 22 olarak belirlendi.

Yurt dışından temin edilen 1 aya kadar vadeli TL borçlar için oran yüzde 20’ye yükseltildi.

Enflasyon endeksli (TÜFE/ÜFE) ve TLREF bazlı değişken faizli hesaplar için ise karşılık oranı yüzde 10 olarak açıklandı.

SİSTEMDEN ÇIKIŞ HIZLANIYOR MU?

TCMB’nin KKM ve altın dönüşümlü hesaplar üzerindeki bu baskısı, bankaların bu tür hesapları artık "yük" olarak görmesine neden olacak.

23 Ağustos 2025'ten itibaren yeni hesap açılışını sonlandıran Merkez, vadesi biten hesapların desteklenmesini de durdurarak sistemi tamamen tasfiye etmeyi amaçlıyor.