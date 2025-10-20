Kritik gün yarın! Asgari ücret ne kadar olacak? İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini

Yüksek enflasyonun maaşların alım gücünü aşındırdığı bir dönemde, 2025 yılında ara zam yapılmaması çalışanları 2026 yılına çevirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 9 Ekim’de “Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması” gündemiyle topladığı Üçlü Danışma Kurulu’nu, 21 Ekim Salı günü (yarın) yeniden bir araya getirecek.

Toplantının, Türk-İş ve Hak-İş’in katılmayacağını duyurduğu Asgari Ücret Komisyonu’nun geleceğini belirlemesi bekleniyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayında zam pazarlıklarına başlaması öngörülüyor.

ÇALIŞANLARIN BEKLENTİSİ YÜKSEK

Zam süreci yaklaşırken, çalışanların beklentileri de şimdiden şekillenmeye başladı. Ekonomik koşullar ve yüksek yaşam maliyetleri, kamuoyunda asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkması yönündeki talepleri güçlendiriyor.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türk-İş) eylül ayı araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin sadece gıda harcamalarını kapsayan açlık sınırı 27 bin 970 liraya yükseldi. Aynı dönemde, gıda dışındaki tüm temel giderlerin de dahil edildiği yoksulluk sınırı ise 91 bin 109 lira olarak hesaplandı. Bu rakam, 2026 yılı asgari ücret beklentilerinin bile üzerinde.

TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ KOMİSYONA KATILMIYOR

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu adil bulmadıkları gerekçesiyle toplantılara katılmayacaklarını açıkladı.

Yasaya göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu; işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 üyeden oluşuyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden biri başkanlık görevini yürütüyor. Komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıyor ve kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Oyların eşit çıkması halinde ise başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sağlamış sayılıyor.

BANKALARIN YENİ ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Uluslararası yatırım bankaları Morgan Stanley ve JP Morgan, 2026 yılı için asgari ücret beklentilerini paylaştı. Her iki kurum da ücretlere yüzde 20 ila 25 arasında artış öngörüyor.

Morgan Stanley’nin tahmini doğru çıkarsa, yüzde 20’lik artış senaryosunda asgari ücret 26 bin 524 liraya yükselecek. Yüzde 25 zam durumunda ise mevcut 22 bin 104 liralık ücret 27 bin 630 liraya çıkacak.

Morgan Stanley, geçtiğimiz yıl 2025 asgari ücret zammını yüzde 30 olarak isabetli tahmin etmişti. Banka, 2025 sonunda enflasyonun yüzde 30’a, 2026 sonunda ise yüzde 21’e gerilemesini bekliyor. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda, milyonlarca çalışan için yeni ücret açlık sınırının hemen üzerinde kalacak.

Öte yandan Orta Vadeli Program ve yıl sonu enflasyon beklentisine işaret eden birçok uzman da asgari ücret için 26 - 27 bin lira tahmninde bulunuyor.