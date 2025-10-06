İmzalar atıldı: 96 bin 50 lira alacaklar!

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Tüm Bel Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Çelik, Tüm Yerel-Sen Adana Şube Başkanı Seniha Soylugan, DİSK 2 Nolu Şube Başkanı Serdal Çapar, belediye bürokratları, bankaların temsilcileri ve belediye emekçilerinin katılımıyla gerçekleştirilen banka promosyonu ihalesine 8 banka katılarak teklif verdi.

Açık artırma usulüyle gerçekleştirilen ihalenin 12. turunda, 3 yıllık dönem için memur ve kadrolu işçi başına 96 bin 50 lira en yüksek teklifi yapan Halk Bankası ile anlaşma sağlandı.

MEMUR VE KADROLU İŞÇİYE 96 BİN 50 LİRA PROMOSYON

Çukurova Belediyesi’nde memur ve kadrolu işçilerin alacağı promosyon için yapılan görüşmeler sonuçlandı ve 3 yıllık promosyon anlaşması imzalandı.

Her bir memur ve kadrolu işçiye 96 bin 50 lira promosyon ödemesi yapılacağı bildirildi.

“BANKALARIMIZLA GÖRÜŞMELERİMİZ SONUÇLANDI"

Çukurova Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan promosyon görüşmelerine katılan Belediye Başkanı Emrah Kozay, “Bankalarımızla görüşmelerimiz sonuçlandı. Her bir memurumuz ve kadrolu işçimiz 96 bin 50 lira promosyon alacak. Biz her koşulda çalışma arkadaşlarımızın yanındayız. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Onlara elimizden geldiğince iyi şartları sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Memura ve kadrolu işçiye ödenecek promosyonla ilgili 3 yıllık anlaşmanın hayırlı olmasını dileyen Kozay, “Kıymetli çalışma arkadaşlarımız iyi günlerde güle güle harcasınlar. İhaleyi kazanan bankanın temsilcilerine de emekten ve emekçiden yana tavırlarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.