İmzalar atıldı: 96 bin 50 lira alacaklar!

İmzalar atıldı: 96 bin 50 lira alacaklar!
Yayınlanma:
Çukurova Belediyesi’nde memur ve kadrolu işçilerin banka promosyon ihalesi sonuçlandı. Yapılan 3 yıllık anlaşma kapsamında her bir memur ve kadrolu işçiye 96 bin 50 lira promosyon ödemesi yapılacak.

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Tüm Bel Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Çelik, Tüm Yerel-Sen Adana Şube Başkanı Seniha Soylugan, DİSK 2 Nolu Şube Başkanı Serdal Çapar, belediye bürokratları, bankaların temsilcileri ve belediye emekçilerinin katılımıyla gerçekleştirilen banka promosyonu ihalesine 8 banka katılarak teklif verdi.

Emekli promosyonları 30 bin TL'ye çıktı: Bankalardan ekim ayı atağı!Emekli promosyonları 30 bin TL'ye çıktı: Bankalardan ekim ayı atağı!

Açık artırma usulüyle gerçekleştirilen ihalenin 12. turunda, 3 yıllık dönem için memur ve kadrolu işçi başına 96 bin 50 lira en yüksek teklifi yapan Halk Bankası ile anlaşma sağlandı.

iii.jpeg

MEMUR VE KADROLU İŞÇİYE 96 BİN 50 LİRA PROMOSYON

Çukurova Belediyesi’nde memur ve kadrolu işçilerin alacağı promosyon için yapılan görüşmeler sonuçlandı ve 3 yıllık promosyon anlaşması imzalandı.

Her bir memur ve kadrolu işçiye 96 bin 50 lira promosyon ödemesi yapılacağı bildirildi.

Yüz binlerce memur bu haberi bekliyordu! Bankanın son promosyon teklifi belli olduYüz binlerce memur bu haberi bekliyordu! Bankanın son promosyon teklifi belli oldu

“BANKALARIMIZLA GÖRÜŞMELERİMİZ SONUÇLANDI"

Çukurova Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan promosyon görüşmelerine katılan Belediye Başkanı Emrah Kozay, “Bankalarımızla görüşmelerimiz sonuçlandı. Her bir memurumuz ve kadrolu işçimiz 96 bin 50 lira promosyon alacak. Biz her koşulda çalışma arkadaşlarımızın yanındayız. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Onlara elimizden geldiğince iyi şartları sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Memura ve kadrolu işçiye ödenecek promosyonla ilgili 3 yıllık anlaşmanın hayırlı olmasını dileyen Kozay, “Kıymetli çalışma arkadaşlarımız iyi günlerde güle güle harcasınlar. İhaleyi kazanan bankanın temsilcilerine de emekten ve emekçiden yana tavırlarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaynak:ANKA

İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Acun Ilıcalı'dan şaşırtan karar: İlk ismi sosyal medyadan duyurdu
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ!
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Ekonomi
New York borsasında yeni rekor
New York borsasında yeni rekor
İndirim mi dediniz? Artık kimse inanmıyor! Tüketici sessizce geri çekiliyor
İndirim mi dediniz? Artık kimse inanmıyor! Tüketici sessizce geri çekiliyor
Trump'ın gümrük tarifeleri başlıyor! İlk uygulama belli oldu
Trump'ın gümrük tarifeleri başlıyor! İlk uygulama belli oldu