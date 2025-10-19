Enerji bütçesi belli oldu

Türkiye, gelecek yıl enerji piyasalarının düzenlenmesi, nükleer güvenlik ve enerji teknolojilerinin geliştirilmesi için yaklaşık 9,4 milyar lira bütçe ayırdı.

2026 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne göre, EPDK, TENMAK ve NDK için ayrılan kaynak, bu yıla göre yüzde 32,3 artış gösterdi.

EPDK BÜTÇESİ

Elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarında faaliyet gösteren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) için 2026’da 3 milyar 14 milyon lira ödenek ayrıldı. Bu rakam, 2025 bütçesine göre yüzde 34,3 artış anlamına geliyor.

EPDK, adil ve rekabetçi piyasa yapısını güçlendirmek, kaliteli ve ekonomik enerji arzını sürdürmek, etkin bilgi üretimiyle sürdürülebilir piyasa yapısını desteklemek ve kurumsal kapasitesini artırmayı hedefliyor. Ayrıca, maliyet bazlı fiyatlandırma, arz güvenliği ve altyapı kapasitesi artırımı çalışmalarına odaklanacak.

TENMAK BÜTÇESİ

Enerji, nükleer ve maden teknolojilerinde araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürüten TENMAK için bütçe, yüzde 17,3 artışla 3 milyar 364 milyon 498 bin lira olarak belirlendi.

Kurum, yerli teknoloji üretimi, hidrojen altyapısı, nükleer ölçüm laboratuvarlarının güçlendirilmesi ve bor ile nadir toprak elementlerinde ticarileştirme projelerine öncelik verecek. Ayrıca, yapay zeka, makine öğrenimi ve IoT tabanlı dijital sistemlerle enerji süreçlerini modernize etmek planlanıyor.

NDK BÜTÇESİ

Nükleer enerji ve radyasyon güvenliğini denetleyen Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) için bütçe, yüzde 52,2 artışla 2 milyar 990 milyon 663 bin lira oldu.

NDK, nükleer güvenlik, radyasyondan korunma, radyoaktif atık yönetimi ve mevzuat geliştirme alanlarında faaliyetlerini genişletecek. Personel eğitimi ve şeffaf denetim mekanizmaları ile nükleer enerjinin güvenli entegrasyonuna odaklanacak.

2025’te toplam 7 milyar 78 milyon 585 bin lira olan enerji kurumları bütçesi, 2026’da 9 milyar 369 milyon 161 bin liraya yükseliyor. Böylece Türkiye, enerji arz güvenliğini sağlamaya ve teknolojik altyapısını güçlendirmeye kararlılıkla devam edecek.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

