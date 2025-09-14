Enerjide arz talep dengesini aştı

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından açıklanan verilere göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 543 megavatsaat ile saat 20.00'de kaydedildi. Gün içindeki en düşük tüketim ise 34 bin 17 megavatsaat ile saat 05.00'te ölçüldü.

Günlük bazda toplam 981 bin 415 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim miktarı 977 bin 936 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Elektrik üretiminin kaynaklara göre dağılımında ilk sırada yüzde 21,7 pay ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bu kaynağı, yüzde 19,4 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 17,7 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Ayrıca, dün 7 bin 344 megavatsaat elektrik ihracatı yapılırken, 3 bin 866 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirildi.