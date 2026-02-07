Emekliye bin liralık ikramiye artışı Erdoğan'ın iki dudağının arasındaymış!

Emekliye bin liralık ikramiye artışı Erdoğan'ın iki dudağının arasındaymış!
Açlık sınırının altında aylıklara mahkum edilen milyonlarca emekli, geçim derdine çare olur umuduyla bayram ikramiyesi bekliyor. Ancak yüksek enflasyon ortamında, emekliye yapılacak artıştan çok haberi yapılıyor. Bu kez ikramiyelere bin - 2 bin liralık artış yapılabileceği ancak bunun da Erdoğan'ın isteği ile mümkün olacağı ifade edildi.

Milyonlarca emekli, Ocak ayı maaş zammının ardından gözünü Ramazan Bayramı ikramiyelerine çevirdi. Şu an 4 bin TL olarak ödenen ikramiyeler için Ankara kulislerinde 5 bin ila 5 bin 500 lira olabileceği konuşuluyor.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş’ın aktardığı bilgilere göre; ekonomi yönetiminin 5 bin TL önerisine karşılık, Cumhurbaşkanı ve AKP Genele Başkanı Recep Tayyip Erdoğanın inisiyatifiyle rakamın 6 bin TL’ye kadar çıkabilir.

TGRT Haber'e konuşam Karakaş, ekonomi yönetiminin bütçe dengelerini gözeterek hazırladığı raporlarda iki rakamın öne çıktığını belirtti:

1. Senaryo (%25 Zam): İkramiyenin 4 bin TL'den 5 bin TL'ye yükseltilmesi (En güçlü ihtimal).

2, Senaryo (%50 Zam): Erdoğan’ın "refah payı" dokunuşuyla rakamın 6 bin TL'ye çıkarılması.

Karakaş, "Bir maaş ikramiye bekleyenleri kandırmaya gerek yok, masada 5-6 bin TL bandı var" diyerek beklentileri rasyonel bir çizgiye çekti.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARIN PAYI NE OLACAK?

İkramiye artışı gerçekleşirse, dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri de hisse oranlarına göre ödeme alacaklar:

%75 Hisse (Dul eş): İkramiye 5 bin TL olursa 3.750 TL, 6 bin TL olursa 4.500 TL alacak.

%50 Hisse (Eş/Çocuk): İkramiye 5 bin TL olursa 2.500 TL, 6 bin TL olursa 3.000 TL alacak.

%25 Hisse (Yetim çocuk): İkramiye 5 bin TL olursa 1.250 TL, 6 bin TL olursa 1.500 TL alacak.

ÖDEME TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Ramazan Bayramı ikramiyelerinin Mart ayının son haftasında, Kurban Bayramı ikramiyelerinin ise Mayıs ayı içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

Ancak zamlı ödeme yapılabilmesi için Meclis'te acil bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor; aksi halde ödemeler mevcut 4 bin TL üzerinden devam edecek.

