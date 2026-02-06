En düşük emekli aylığı artışı için kritik hazırlık: Vatandaşlık maaşına dahil edilmesi gündemde

İktidarın, en düşük emekli aylığını yükseltmek ve bozulan maaş dengesini düzeltmek gerekçesi ile "Vatandaşlık Maaşı" olarak da bilinen "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi"ni ele aldığı belirtildi.

En düşük emekli aylıkları ile diğer emeklilerin aylıklarının farkının kapanması, tek geliri emekli maaşı olanların "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi"ne alınmasına ilişkin çalışmalar yürütülüyor.

Bakanlık komisyon kurdu: Emeklilik sistemi için düğmeye basıldı

NTV'den Sibel Can'ın haberine göre üzerine çalışılan ve milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren bu yeni modelde, sistem artık "gelir testi" üzerinden yürüyecek.

Gelir Testi Şartı: Emekliler üzerinde kapsamlı bir çalışma yapılacak ve gerçek ihtiyaç sahipleri belirlenecek.

KALAN TUTAR DEVLET TARAFINDAN TAMAMLANACAK

Geliri belirli bir düzeyin altında kalan emeklilerin aylıkları, "Vatandaşlık Maaşı" kapsamında belirlenen taban tutara devlet eliyle tamamlanacak.

Yasal Düzenleme Şartı Kalkıyor: Bu modelle birlikte, her yıl en düşük emekli maaşı için Meclis'ten ek yasal düzenleme çıkarma zorunluluğunun ortadan kalkması bekleniyor.

HERKESİ KAPSAMAYACAK

Yeni sistemin en kritik noktası "kapsayıcılık" sınırı olacak. Gelen bilgilere göre bu destekten tüm emekliler yararlanamayacak:

Desteğin, sadece tek geliri emekli maaşı olanlara sağlanması üzerinde duruluyor.

Mevcut sosyal yardımların düzenlenerek daha konsantre bir şekilde bu gruba yönlendirilmesi amaçlanıyor.

YÜKSEK PRİM ÖDEYENLERLE MAKAS

En düşük emekli maaşının sürekli yasayla yukarı çekilmesi, 30-35 yıl yüksek prim ödeyenlerle en alt seviyeden prim yatıranların aynı maaşta (20 bin TL) eşitlenmesine neden olmuştu.

Yeni uygulamayla, fazla prim ödeyenlerin maaşlarının "en düşük" seviyede erimesinin önüne geçilecek.

Prim gün sayısı ve ödeme tutarı yüksek olanların, sosyal yardım alanlarla aralarındaki maaş farkının korunması hedefleniyor.

TEMMUZ AYI VE %12,19 ZAM BEKLENTİSİ

Hali hazırda %12,19 oranında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bu yeni sistemin Temmuz dönemine yetişip yetişmeyeceği merak konusu.

İktidarın stratejisinin, enflasyon karşısında ezilen en alt gelir grubunu bu "tamamlayıcı sistemle" korurken, orta ve üst grup emekliler için "prime dayalı farkı" korumak üzerine kurulu olduğu ifade edildi.