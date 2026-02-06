Bakanlık komisyon kurdu: Emeklilik sistemi için düğmeye basıldı

Yüksek prim ödemesine rağmen maaşı "en düşük emekli aylığı" seviyesine gerileyen milyonlarca emeklinin serzenişi sürerken iktidar medyası emeklilik sistemine ilişkin hazırlık yapıldığını yazdı.

Kademeli emeklilik çıkacak! Müjdesi herkese… Niyeti kimlere?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde emeklilik sisteminde köklü değişiklikler getirebilecek çalışmalar yapacak özel bir komisyon kurulduğu belirtildi.

EMEKLİ MAAŞLARI GÜNDEMDE

İktidar, 2019 yılından bu yana en düşük emekli aylıklarına seyyanen iyileştirmelerle durumu kurtarmaya çalışırken, yüksek prim ödeyen emekliler aleyhine bir adaletsizliği tetikledi.

İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesinin haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşları arasındaki dengesizliği giderecek revizyonlar üzerinde çalışmak üzere bir komisyon oluşturdu.

Habere göre yeni formüller üzerinde çalışılırken, bütçeye yansımaları konusunda detaylı etki analizleri yapılıyor.

"EN DÜŞÜK" KATEGORİSİNDE PATLAMA: 5 MİLYON KİŞİ

Sistemdeki tıkanıklık, en düşük emekli aylığı alanların sayısındaki devasa artışla rakamlara yansıdı:

En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasının ardından, bu kategorideki emekli sayısı 5 milyona ulaştı.

2025 Temmuz döneminde bu sayı 3,7 milyon olarak açıklanmıştı; sadece aylar içinde milyonlarca emekli daha "en düşük" maaş bandına geriledi.

Yüksek prim ödeyenlerin maaşları ile en düşük aylık arasındaki fark neredeyse kapandı, bu durum sistemin sürdürülebilirliğine yönelik eleştirileri artırdı.

ELİTAŞ’TAN TEMMUZ SİNYALİ: 20 BİN LİRA YETERLİ DEĞİL

AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, emeklilerin yaşadığı zorlukları kabul ederek Temmuz ayını işaret etti:

"En düşük emekli maaşının yeterli olduğunu söylemek mümkün değil. Vatandaşlarımız haklı; 20 bin liralık emekli maaşı ile geçinmek zor. Temmuz ayında yeni düzenlemeler gündeme gelebilir".

Elitaş ayrıca, sürdürülebilir refah artışı için devlet gelirlerinin artması ve enflasyon dengesinin gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

SİSTEM SİL BAŞTAN ELE ALINIYOR

AKP bünyesindeki strateji kurulunda da dile getirilen görüşlere göre, sosyal güvenlik sistemi tartışmalı tüm alanlarda "sil baştan" inceleniyor.

AKP'li isimler geçmişte en düşük emekli aylığının asgari ücretin 1,5 katı olduğunu hatırlatarak, mevcut dengenin tamamen bozulduğuna dikkat çekiyor.

Emekliler arasında "yüksek prim ödememe rağmen maaşım en düşük maaşa yaklaştı" şeklindeki haklı serzenişlerin giderilmesi hedefleniyor.