Emeklilikte kötü haber! Uzman açıkladı: Her çalışandan 12 bin lira kesilecek!

Türkiye’de çalışan milyonlarca işçi ve memur için Nisan ayı, bordrolarda yeni bir kesinti döneminin başlangıcı olacak. İktidarın "tasarrufu artırma" gerekçesiyle hayata geçirmeye hazırlandığı Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), sadece maaşlardan her yıl en az 12 bin lira eksilmesine neden olmayacak; aynı zamanda işçinin en büyük güvencesi olan kıdem tazminatını da bir "fon" labirentine hapsedecek.

NİSAN'DA ZORUNLU OLUYOR: TES NEDİR, CEBİMİZDEN NE GÖTÜRECEK?

Çalışma yaşamı uzmanı Hüseyin İrfan Fırat, Nisan ayı itibarıyla her çalışanın maaşından zorunlu olarak yapılacak kesintileri ve kıdem tazminatının geleceğine dair karanlık tabloyu tek tek açıkladı.

Hüseyin İrfan Fırat, mevcut Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile yeni gelecek olan TES arasındaki en kritik farka dikkat çekti. Fırat’a göre; BES isteğe bağlıyken, Nisan ayı itibarıyla devreye girecek olan TES tamamen zorunlu bir yapıda olacak.

Birgün TV'ye konuşan Fırat, sistem devreye girdiğinde halihazırdaki SGK ve vergi kesintilerine ek olarak, her çalışanın brüt ücretinden yüzde 3 oranında bir payın daha doğrudan fona aktarılacağını belirtti.

Hüseyin İrfan Fırat’ın yaptığı teknik hesaplamaya göre; asgari ücret baz alındığında her işçinin maaşından yıllık en az 11 bin 890 TL (yaklaşık 12 bin TL) doğrudan kesilecek. Fırat, ücret seviyesi yükseldikçe bu kesinti miktarının da katlanarak artacağını vurguladı.

KIDEM TAZMİNATINDA 'FON' TEHLİKESİ

Düzenlemenin en çok korkulan kısmının "kıdem tazminatı" olduğunu ifade eden uzman isme göre; yeni sistemle birlikte kıdem tazminatı fonunun TES ile birleştirilmesi planlanıyor. Fırat bu durumu, "Mevcut kıdem tazminatı yapısı dönüştürülerek tamamlayıcı emeklilik modelinin bir parçası haline getirilecek" sözleriyle özetledi.

Yani işçinin işten ayrıldığında almayı hayal ettiği o toplu para, artık bir fonun denetimine girecek.