Emekli aylığı için SGK'dan düzenleme istendi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), emekli aylıkları ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yazı gönderdi.

ADALETSİZLİK BAŞVURUSU

Kurum, aylıkların başvuru yapılan yıla göre dramatik şekilde değişmesini gündemine aldı. KDK'ya başvuran iki sigortalı, 2024 yerine 2025'te emekli oldukları için maaşlarının ciddi oranda düşük bağlandığını, çalışmaya devam ettikleri için adeta "cezalandırıldıklarını" belirterek şikayetçi oldu.

KDK Tespiti: Yapılan incelemede, Aralık 2024'te dilekçe veren ile Ocak 2025'te veren arasında %30'luk bir fark olduğu resmi olarak doğrulandı.

Gerekçe: 2008 sonrası devreye giren hesaplama sisteminin, yüksek enflasyon dönemlerinde bir sonraki yılın maaşlarını güncelleme katsayıları nedeniyle aşağı çektiği saptandı.

"SİSTEM HAKKANİYETE AYKIRI"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç imzalı kararda, mevcut uygulamanın hukuka uygun görünse de sonuçları itibarıyla "adaletsiz" olduğu vurgulandı:

Cezalandırma Etkisi: Daha fazla çalışıp daha çok prim ödeyenlerin, sırf dilekçe tarihi nedeniyle daha az maaş alması sistemin ruhuna aykırı bulundu.

Bu durumun toplumdaki adalet algısını pekiştirmek yerine zedelediği not düşüldü.

SGK VE BAKANLIĞA "MEVZUAT" ÇAĞRISI

KDK, sadece durumu tespit etmekle kalmadı, çözüm için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK’dan somut adım atmasını istedi:

"Sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengesi de gözetilerek, başvuru tarihinden bağımsız, adil bir katsayı sistemi için mevzuat çalışması başlatılmalıdır."

Kurumun raporu, eğer düzenleme yapılmazsa 2026 yılında emekli olacakların da 2025 yılındakilere kıyasla daha düşük maaş alacağı uyarısını içerdi.

“MEVZUAT ÇALIŞMASI BAŞLATILMALI”

“Yıl içerisinde yapılan seyyanen artışlar ve ek zamların sisteme dahil edildiği takdirde hem sistemin hakkaniyetini güçlendireceği hem de kamuoyunda adalet algısını pekiştireceği” belirtildi.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

“Tahsis talep tarihine göre emekli aylıklarında oluşan fark; doğurduğu etki bakımından hakkaniyet ilkesine uygun bulunmamaktadır. Bu sebeple, sosyal güvenlik sistemimizin aktüeryal dengesi de gözetilmek suretiyle, vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için mevzuat çalışması başlatılması gerektiği değerlendirilmektedir.”

RAPOR HAZIRLAMIŞLARDI

Birgün'de yer alan habere göre, KDK, konu hakkında 16 Aralık 2025’ta bir rapor yayımlamıştı. Raporda SGK’nin konuya ilişkin görüşü yer almıştı:

“Aylık bağlama sistemlerinde yıllar itibariyle değişiklikler yapılmakla birlikte, sigortalılara, aylık talebinde bulundukları tarihte mevcut prim ödeme gün sayıları, prime esas kazançları ve yaşları gibi emekliliğe esas parametreleri dikkate alınmak suretiyle yürürlükte bulunan emeklilik sistemi kurallarına göre aylık bağlanmakta olduğu, sigortalının dönemler itibariyle geçen prim ödeme gün sayıları ve prime esas kazançları ile tahsis talep tarihlerinin bağlanacak aylığı belirlediği, aynı sigortalının 2024 ve 2025 yıllarında tahsis talebinde bulunması halinde oluşacak aylık tutarındaki farklılığın mevzuat hükümlerinin uygulanmasından kaynaklandığı…”

SGK: BİZ MEVZUATI UYGULUYORUZ

SGK tarafı ise KDK'ya verdiği görüşte, maaş farklarının mevcut kanunların uygulanmasından kaynaklandığını, sigortalının talep tarihindeki kurallara göre aylık bağlandığını savunarak topu yasal düzenlemeye (Meclis'e) attı.