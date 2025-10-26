Emeklinin yüzü gülecek: 32 bin TL verilecek!

Emekliler, maaşlarını belirli bir süre aynı bankada tutmaları karşılığında alacakları promosyon ödemelerini merak ediyor. Özel ve kamu bankalarının sunduğu promosyon tutarları ise farklılıklar gösteriyor.

Emekli maaş promosyonlarında artan rekabet, bankalar arasında adeta bir yarışa dönüştü. Kamu ve özel bankaların cazip teklifler sunması, maaşını taşımak isteyen milyonlarca emeklinin kararını zorlaştırıyor.

ÖZEL BANKALARDA PROMOSYON REKABETİ KIZIŞTI

Özel bankalar, cazip tekliflerle promosyon yarışını üst seviyeye taşıdı.

Yapı Kredi Bankası, 20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 15.000 TL temel promosyon veriyor. Fatura talimatı veya dijital bankacılık kullanımı gibi ek koşullarla birlikte ödeme 30.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

QNB Finansbank, koşulsuz olarak 20.000 TL’lik promosyonla öne çıkarken, ek şartları yerine getiren müşterilere toplamda 31.000 TL ödeme sunuyor.

ING Bank ise 15.000 TL koşulsuz promosyon sağlarken, kart harcaması ve fatura talimatı gibi ek koşullarla 28.000 TL’ye kadar destek veriyor.

Şekerbank 27.500 TL’ye, Denizbank ise 27.000 TL’ye kadar promosyon fırsatı sunarak özel bankalar arasındaki rekabete güçlü katılım sağlıyor.

Kamu bankaları, özel sektörün yüksek promosyon tekliflerine rağmen istikrarlı politikalarını sürdürüyor.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, maaşı 20.000 TL ve üzeri olan emeklilere koşulsuz 12.000 TL promosyon ödemesi yapıyor. Bu bankalar, genellikle ek ürün veya talimat şartı aramadan ödemeyi peşin gerçekleştiriyor.

Bu nedenle istikrar ve güven arayan emekliler, çoğu zaman kamu bankalarını tercih ediyor.

PROMOSYON YARIŞI KIZIŞTI: ZİRVEDE HANGİ BANKA VAR?

Ekim 2025 itibarıyla emeklilere yönelik promosyon yarışında zirveye Albaraka Türk çıktı. Banka, maaşı 20 bin TL ve üzeri olan emeklilere ek koşullarla 32 bin TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor.

Koşulsuz olarak 25.000 TL ödeme yapan banka, bu tutarla sektördeki en yüksek promosyon tekliflerinden birine imza attı.