Emekli maaş farkı yarın hesaplara yatıyor!
Yayınlanma:
En düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesinin ardından milyonlarca emeklinin beklediği "fark ödemesi" takvimi netleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 3 bin 119 liralık maaş farkı yarın (4 Şubat 2026) hesaplara yatırılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 3 bin 119 liralık maaş fark 4 Şubat 2026 Çarşamba günü tek seferde yatırılacak.

MAAŞ FARKI ÖDEME AYRINTILARI

Ocak ayında maaşlarını eski tutar (16.881 TL) üzerinden alan emekliler için fark tutarları yarın hesaplara geçiyor.

Ödeme Tarihi: 4 Şubat 2026 Çarşamba.

Ödenecek Tutar: 3.119 TL.

Kök maaşı 17.827 TL'nin altında kalan ve yeni düzenleme ile maaşı 20 bin TL'ye tamamlanan yaklaşık 4,9 milyon emekli.

Ödemeler otomatik olarak banka ve PTT hesaplarına yatacak; herhangi bir başvuruya gerek yok.

BAYRAM İKRAMİYESİNDE 5 BİN TL SENARYOSU

Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde ödenen ikramiyeler için kulislerdeki rakamlar netleşmeye başladı.

Mevcut 4 bin TL olan ikramiyenin 5 bin TL ile 5 bin 500 TL bandına çıkarılması bekleniyor.

Hükümet kanadında ikramiyenin 5 bin TL olarak güncellenmesinin ağırlık kazandığı ifade ediliyor. Ramazan Bayramı ikramiyelerinin Mart ayının ikinci haftasında ödenmesi öngörülüyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI İÇİN GERİ SAYIM!

Ekonomik krizin ağırlaştığı koşullarda iktidarın bir süre önce ortaya attığı ve gelir dağılımını düzeltme amacı taşıyan "Vatandaşlık Maaşı" (Aile Destek Sistemi) projesinin de 2026 yılında netleşmesi bekleniyor.

Devlet bir "eşik gelir" belirleyecek (örneğin asgari ücret). Hanenin geliri bu eşiğin altındaysa, aradaki fark devlet tarafından "tamamlayıcı maaş" olarak ödenecek.

Henüz yasal bir rakam belirlenmese de, sosyal yardımlar kapsamında hanelere 3.000 TL ile 5.000 TL arasında değişen ek destekler sağlanması bekleniyor.

Haziran 2026'da pilot illerde (7 bölgeden birer il) başlaması, ardından tüm Türkiye'ye yayılması planlanıyor.

Bu projeden yararlanmak için T.C. vatandaşı olmak ve hane halkı gelirinin asgari ücretin belirli bir oranının (genellikle üçte birinin) altında kalması gerekiyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

