Bir AKP seçim klasiği: Vatandaşlık maaşı geliyor

Bir AKP seçim klasiği: Vatandaşlık maaşı geliyor
Yayınlanma:
AKP'nin bir 2023 seçimlerinde vaat ettiği "vatandaşlık maaşı" seçimlerin yaklaşması ile yeniden gündemde. Cevdet Yılmaz, önümüzdeki yıl pilot olmak üzere 2027 yılında "vatandaşlık maaşı" verileceğini duyurdu.

Ekonomik krizin derinleştiği ve iktidarın ekonomi politikaları ile açlık sınırının 30 bin liraya ulaştığı koşullarda milyonlar yardımlara muhtaç hale getirildi. Açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşayan milyonlarca ailenin umutla beklediği, kamuoyunda 'vatandaşlık maaşı' olarak bilinen destek sistemi için iktidardan yeni bir açıklama geldi.

Vatandaşlık maaşı mı geliyor?Vatandaşlık maaşı mı geliyor?

2023 seçimlerinde vaat olarak sunulan bu destek ödemesi geçtiğimiz ay iktidara yakın medyada yer bulmuştu. Orta Vadeli Program kapsamına alındığı yazılmıştı. Şimdiyse yeniden seçim öncesi ortaya çıktı. 2028'de yapılacak genel seçim öncesi bu desteğin verileceği açıklandı.

PİLOT OLARAK UYGULANACAK

2023/03/15/asgari3.jpeg

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 'Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nin (GETAD) pilot uygulamasının önümüzdeki yıl başlayacağını duyurdu. Ancak sistemin tüm ülkeye yayılması için 2027 yılı işaret edildi.

Seçim dönemlerinde sıkça dile getirilen ancak bir türlü hayata geçirilemeyen 'vatandaşlık maaşı' vaadi, Meclis gündemine taşındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, söz konusu modelin seçim beyannamesinde yer alan vaatlerden biri olduğunu hatırlatarak, uzun süredir üzerinde çalışılan projenin detaylarını paylaştı.

Son dakika | Açlık sınırı belli oldu: Asgari ücreti belirleyebilir!Son dakika | Açlık sınırı belli oldu: Asgari ücreti belirleyebilir!

Mevcut sosyal desteklerin entegre edileceği yeni modelin, metropollerin değişen dinamikleri ve emekliler gibi farklı kesimlerin ihtiyaçları gözetilerek güncellendiği belirtildi.

YILMAZ: "2027 YILINDA TÜM ÜLKEYE YAYMAYI PLANLIYORUZ"

Sistemin işleyişine ve takvimine dair bilgi veren Yılmaz, uygulamanın önce belirli illerde deneneceğini ifade etti.

Yılmaz şu açıklamayı yaptı:

"GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz. Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız."

AMAÇ YOKSULLUĞU YÖNETMEK Mİ?2023/03/29/asgari5.jpg

İktidarın "yapısal reform" olarak sunduğu bu adım, muhalefet ve sivil toplum tarafından "yoksulluğu bitirmek yerine yönetme çabası" olarak eleştiriliyor. Belirli bir gelir eşiğinin altında kalan ailelere yapılacak nakdi desteğin, istihdamı etkilemeyecek şekilde kurgulanması hedefleniyor. Ancak pilot uygulamanın kapsamı ve hangi illerde başlayacağı henüz netleşmiş değil.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Sofrada küçük bir devrim: Lezzetten ödün vermeden 6 adımda tuzu azaltın
'Antalya'da daha büyük deprem olursa şaşırırım' demişti: Ahmet Ercan 7 büyüklüğündeki deprem için uyardı
İmamoğlu üçüncü kez diploması için mahkemede! Duruşmadan erteleme kararı çıktı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Galatasaray'daki kötü haberi verdi: Monaco maçı öncesi moraller bozuldu
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Ekonomi
Birleşik Metal-İş ve MESS arasında anlaşma sağlanamadı
Birleşik Metal-İş ve MESS arasında anlaşma sağlanamadı
Memur ve emekliyi bekleyen tehlike! Masada iki hesap var!
Memur ve emekliyi bekleyen tehlike! Masada iki hesap var!