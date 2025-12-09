Bir AKP seçim klasiği: Vatandaşlık maaşı geliyor

Ekonomik krizin derinleştiği ve iktidarın ekonomi politikaları ile açlık sınırının 30 bin liraya ulaştığı koşullarda milyonlar yardımlara muhtaç hale getirildi. Açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşayan milyonlarca ailenin umutla beklediği, kamuoyunda 'vatandaşlık maaşı' olarak bilinen destek sistemi için iktidardan yeni bir açıklama geldi.

Vatandaşlık maaşı mı geliyor?

2023 seçimlerinde vaat olarak sunulan bu destek ödemesi geçtiğimiz ay iktidara yakın medyada yer bulmuştu. Orta Vadeli Program kapsamına alındığı yazılmıştı. Şimdiyse yeniden seçim öncesi ortaya çıktı. 2028'de yapılacak genel seçim öncesi bu desteğin verileceği açıklandı.

PİLOT OLARAK UYGULANACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 'Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nin (GETAD) pilot uygulamasının önümüzdeki yıl başlayacağını duyurdu. Ancak sistemin tüm ülkeye yayılması için 2027 yılı işaret edildi.

Seçim dönemlerinde sıkça dile getirilen ancak bir türlü hayata geçirilemeyen 'vatandaşlık maaşı' vaadi, Meclis gündemine taşındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, söz konusu modelin seçim beyannamesinde yer alan vaatlerden biri olduğunu hatırlatarak, uzun süredir üzerinde çalışılan projenin detaylarını paylaştı.

Son dakika | Açlık sınırı belli oldu: Asgari ücreti belirleyebilir!

Mevcut sosyal desteklerin entegre edileceği yeni modelin, metropollerin değişen dinamikleri ve emekliler gibi farklı kesimlerin ihtiyaçları gözetilerek güncellendiği belirtildi.

YILMAZ: "2027 YILINDA TÜM ÜLKEYE YAYMAYI PLANLIYORUZ"

Sistemin işleyişine ve takvimine dair bilgi veren Yılmaz, uygulamanın önce belirli illerde deneneceğini ifade etti.

Yılmaz şu açıklamayı yaptı:

"GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz. Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız."

AMAÇ YOKSULLUĞU YÖNETMEK Mİ?

İktidarın "yapısal reform" olarak sunduğu bu adım, muhalefet ve sivil toplum tarafından "yoksulluğu bitirmek yerine yönetme çabası" olarak eleştiriliyor. Belirli bir gelir eşiğinin altında kalan ailelere yapılacak nakdi desteğin, istihdamı etkilemeyecek şekilde kurgulanması hedefleniyor. Ancak pilot uygulamanın kapsamı ve hangi illerde başlayacağı henüz netleşmiş değil.