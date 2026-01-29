Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili süregelen tartışmalara çarpıcı bir veri analiziyle dahil oldu. Erdursun, 2018 yılındaki alım gücünün korunabilmesi için ikramiyenin bugün en az 17.510 TL olması gerektiğini, sistemdeki tarihsel rolüne göre ise 20.000 TL’nin altına düşmemesi gerektiğini vurguladı.

AKP'li vekil geçinemiyormuş! "Maaşımı ve emekli maaşımı vereyim gel bir ay idare et"

Dünya'daki yazısında meseleyi nominal rakamlar üzerinden değil, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı oranları üzerinden değerlendiren Erdursun; emekli gelirlerinin zaman içindeki erimesini rakamlarla gözler önüne serdi.

2018 VE 2026 KIYASI: ORANLAR NEDEN ÇÖKTÜ?

Erdursun, ikramiyenin ilk çıktığı yıl olan 2018’deki asgari ücret oranına dikkat çekerek, mevcut tartışmaların ne kadar gerçeklikten uzak olduğunu ifade etti.

"2018’de net asgari ücret 1.603 TL, bayram ikramiyesi ise 1.000 TL idi. Yani ikramiye, asgari ücretin %62,36’sına denk geliyordu. Bu oran bugün korunmuş olsaydı, bayram ikramiyesi tam 17.510 TL olmalıydı."

Bugün kulislerde konuşulan %25’lik artışla 5.000 TL senaryosunu "reel bir gerileme" olarak niteleyen Erdursun, şu çarpıcı kıyası paylaştı:

Son Dakika | Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı resmen 20 bin TL oldu!

2018 Oranı: %62,36 (Asgari ücrete göre)

2026 Senaryosu (5.000 TL): %17,8 (Asgari ücrete göre)

İKRAMİYE VE EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI DENGESİ

Yazısında ikinci bir kıstasa daha değinen Erdursun, ikramiyenin başlangıçta "en düşük emekli aylığı" ile eşitlendiğini hatırlattı. 2019 yılında en düşük aylığın 1.000 TL’ye çekildiğini ve ikramiyenin de 1.000 TL olduğunu belirterek; bugün gelinen noktada ikramiyenin bu rolünden koptuğunu söyledi:

"Bugün 'tamamlanan en düşük aylık' uygulaması 20.000 TL düzeyindeyse, ikramiye sadece asgari ücret oranından değil, aynı zamanda bu tamamlanan gelir mantığından da değerlendirilmelidir. Bu çerçeveden bakıldığında 17.500 TL artık bir 'alt sınırdır', 20.000 TL ve üzeri ise sistem içindeki eski rolünü koruması için gerekli ölçektir."

NOMİNAL ARTIŞ GERÇEĞİ PERDELİYOR MU?

Erdursun’un analizine göre, rakamların yükselmesi alım gücünün arttığı anlamına gelmiyor. 2025’te 4.000 TL olan ikramiyenin "bayram harçlığı" seviyesine gerilediğini belirten uzman, 5.000 TL’lik bir rakamın emeklinin kaybını telafi etmeyeceğini ifade etti.

Yıl / Kriter İkramiye Tutarı Asgari Ücret Karşılığı (%) 2018 (Başlangıç) 1.000 TL %62,36 2026 (Beklenen/Rumor) 5.000 TL %17,8 2026 (Olması Gereken) 17.510 TL %62,36

"RAKAM YÜKSELDİ" GÖRÜNTÜSÜNE DİKKAT!

Özgür Erdursun, emekli bayram ikramiyesinin yalnızca bir ödeme kalemi değil, bir "telafi mekanizması" olarak doğduğunun altını çizerek yazısını şu sert uyarıyla noktaladı: