Son Dakika | Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı resmen 20 bin TL oldu!
Son Dakika haberi...En düşük emekli aylığının 16 bin 881 TL'den 20 bin TL'ye yükseltilmesini ön gören değişiklik, muhalefetin tüm itirazlarına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren kanun, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten kanun teklifi, 23 Ocak'ta TBMM Genel Kurulu'nda tümüyle kabul edilmişti.

TÜM İTİRAZLARA RAĞMEN EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI RESMEN 20 BİN TL OLDU

En düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL'den 20 bin TL'ye yükseltilmesini ön gören değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'nin 29 Ocak 2026 nüshasında konuyla ilgili şu maddeye yer verildi:

"MADDE 7- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “16.881” ibaresi “20.000” şeklinde değiştirilmiştir."

Muhalefetin ve emekli yurttaşın tüm itirazlarına karşın en düşük emekli maaşı, 20 bin TL oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

