Son Dakika | Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı resmen 20 bin TL oldu!

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren kanun, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten kanun teklifi, 23 Ocak'ta TBMM Genel Kurulu'nda tümüyle kabul edilmişti.

En düşük emekli aylığı maddesini de içeren kanun teklifi kabul edildi: İktidarı tepkiler de durdurmadı

En düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL'den 20 bin TL'ye yükseltilmesini ön gören değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'nin 29 Ocak 2026 nüshasında konuyla ilgili şu maddeye yer verildi:

"MADDE 7- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “16.881” ibaresi “20.000” şeklinde değiştirilmiştir."

