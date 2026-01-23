En düşük emekli aylığı maddesini de içeren kanun teklifi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını da içeren kanun teklifini tamamen onaylayarak yasalaştırdı. Daha önce ayrıca kabul edilen bu madde, teklifin diğer hükümleriyle birlikte nihai olarak yürürlüğe girmiş oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN LİRA OLDU

Yasalaşan düzenlemeye göre, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapıldı. Yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alanlar için geçerli olan 16 bin 881 liralık en düşük aylık ödeme tutarı, 2026 yılı ocak ayı itibarıyla 20 bin liraya yükseltildi. Bu artışı düzenleyen madde dün ayrıca onaylanmıştı.

TEKLİF DİĞER ÖNEMLİ DÜZENLEMELERİ DE İÇERİYOR

Kabul edilen kanun teklifi yalnızca emekli aylığı artışını değil, devlet memurlarının disiplin hükümlerinden elektrikli skuter denetimine, KDV tecil-terkin uzatmasından asgari ücret desteği artışına kadar pek çok farklı alanda düzenleme getiriyor. Teklifin tüm maddeleriyle birlikte onaylanmasıyla bu hükümlerin de yürürlüğe girmesinin önü açıldı.