En düşük emekli aylığı maddesini de içeren kanun teklifi kabul edildi

En düşük emekli aylığı maddesini de içeren kanun teklifi kabul edildi
Yayınlanma:
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda tümüyle kabul edilerek yasalaştı. Teklifin emekli maaşını düzenleyen maddesi, dünkü oturumda onaylanmıştı. Bugün ise kanun teklifinin tamamı kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını da içeren kanun teklifini tamamen onaylayarak yasalaştırdı. Daha önce ayrıca kabul edilen bu madde, teklifin diğer hükümleriyle birlikte nihai olarak yürürlüğe girmiş oldu.

CHP'li Yavuzyılmaz'dan AKP'ye Akkuyu tepkisi: Emekliye verilmeyen para Rusya'ya peşkeş çekildiCHP'li Yavuzyılmaz'dan AKP'ye Akkuyu tepkisi: Emekliye verilmeyen para Rusya'ya peşkeş çekildi

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN LİRA OLDU

Yasalaşan düzenlemeye göre, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapıldı. Yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alanlar için geçerli olan 16 bin 881 liralık en düşük aylık ödeme tutarı, 2026 yılı ocak ayı itibarıyla 20 bin liraya yükseltildi. Bu artışı düzenleyen madde dün ayrıca onaylanmıştı.

Son Dakika | Meclis'te ortalık karıştı: CHP'nin emekli ücreti protestosuna AKP'den müdahaleSon Dakika | Meclis'te ortalık karıştı: CHP'nin emekli ücreti protestosuna AKP'den müdahale

TEKLİF DİĞER ÖNEMLİ DÜZENLEMELERİ DE İÇERİYOR

Kabul edilen kanun teklifi yalnızca emekli aylığı artışını değil, devlet memurlarının disiplin hükümlerinden elektrikli skuter denetimine, KDV tecil-terkin uzatmasından asgari ücret desteği artışına kadar pek çok farklı alanda düzenleme getiriyor. Teklifin tüm maddeleriyle birlikte onaylanmasıyla bu hükümlerin de yürürlüğe girmesinin önü açıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi: Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi
Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
Doğalgaz fiyatları uçtu vatandaş isyan etti
Siyaset
Son Dakika | Meclis'te ortalık karıştı: CHP'nin emekli ücreti protestosuna AKP'den müdahale
Son Dakika | Meclis'te ortalık karıştı: CHP'nin emekli ücreti protestosuna AKP'den müdahale
CHP'nin 'emeklilerin ekonomik sorunları araştırılsın' önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi
CHP'nin 'emeklilerin ekonomik sorunları araştırılsın' önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi