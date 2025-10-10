Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı.

Toplantıda, ekonomik gündeme dair kritik başlıkların ele alınması bekleniyor.

GÜNDEMDE MESLEKİ EĞİTİM VE İHRACAT KREDİLERİ VAR

Toplantıda, mesleki eğitimin güçlendirilmesine ilişkin somut önerilerin ve yeni nesil çalışma modellerine yönelik hazırlıklarda gelinen son durumun ele alınması öngörülüyor.

Son dakika | Ekonomiye güven iyice geriledi

Ayrıca Eximbank ihracat kredilerinin ekonomiye etkileri de gündemde yer alacak.

ÜST DÜZEY KATILIM

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantıya;

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan,

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin,

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır,

Ticaret Bakanı Ömer Bolat,

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler,

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala,

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci,

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve

TCMB Başkanı Fatih Karahan katıldı.

TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA BEKLENİYOR

EKK toplantısının ardından yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor. Kurulda alınacak kararların, ekonomik istikrar ve üretim politikalarına yön verecek nitelikte olması öngörülüyor.