Dış borç ağustosta arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Türkiye’nin net uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla 341,7 milyar dolar açık verdi.

DIŞ BORÇ YÜKSELDİ

TCMB’nin açıkladığı verilere göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları temmuz sonuna göre %2,2 artışla 386,9 milyar dolar, yükümlülükleri yani dış borç ise %0,8 artışla 728,6 milyar dolar oldu.

Rezerv varlıklar ağustos ayında 9,1 milyar dolar artış göstererek 178,4 milyar dolar ile tarihsel olarak en yüksek seviyesine ulaştı.

DOĞRUDAN YATIRIMLAR VE DİĞER VARLIKLAR

Varlık kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar bir önceki aya göre %1,1 artarak 71,6 milyar dolar olurken, diğer yatırımlar %1,2 azalışla 132,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları ise %2,6 azalarak 39,8 milyar dolar olarak kaydedildi.

DİBS YÜKÜMLÜLÜKLERİ ARTTI

Ağustos ayında Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yükümlülükleri %8,9 artarak 15,5 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki artışın etkisiyle temmuza kıyasla %1,2 yükselerek 223,6 milyar dolara çıktı.

Portföy yatırımları %1,6 artışla 127,9 milyar dolar, diğer yatırımlar ise %0,4 artışla 377,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

TCMB verilerine göre, Türkiye’nin rezerv varlıklarındaki artış ülke ekonomisinin dış finansman gücünü desteklerken, UYP açığındaki genişleme yurt dışı yükümlülüklerin varlıklardan daha hızlı yükseldiğini ortaya koydu.