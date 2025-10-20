Dış borç ağustosta arttı

Dış borç ağustosta arttı
Yayınlanma:
Türkiye’nin net uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) ağustosta 341,7 milyar dolar açık verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Türkiye’nin net uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla 341,7 milyar dolar açık verdi.

DIŞ BORÇ YÜKSELDİ

TCMB’nin açıkladığı verilere göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları temmuz sonuna göre %2,2 artışla 386,9 milyar dolar, yükümlülükleri yani dış borç ise %0,8 artışla 728,6 milyar dolar oldu.

Yurt dışı tatili borçla yapılmış! Kart harcamaları ortaya çıktıYurt dışı tatili borçla yapılmış! Kart harcamaları ortaya çıktı

Rezerv varlıklar ağustos ayında 9,1 milyar dolar artış göstererek 178,4 milyar dolar ile tarihsel olarak en yüksek seviyesine ulaştı.

DOĞRUDAN YATIRIMLAR VE DİĞER VARLIKLAR

2023/09/08/banka-faiz.jpg

Varlık kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar bir önceki aya göre %1,1 artarak 71,6 milyar dolar olurken, diğer yatırımlar %1,2 azalışla 132,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları ise %2,6 azalarak 39,8 milyar dolar olarak kaydedildi.

DİBS YÜKÜMLÜLÜKLERİ ARTTI

Ağustos ayında Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yükümlülükleri %8,9 artarak 15,5 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki artışın etkisiyle temmuza kıyasla %1,2 yükselerek 223,6 milyar dolara çıktı.

Son dakika |Ekonomi alarmda! Dış borç arttıSon dakika |Ekonomi alarmda! Dış borç arttı

Portföy yatırımları %1,6 artışla 127,9 milyar dolar, diğer yatırımlar ise %0,4 artışla 377,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

TCMB verilerine göre, Türkiye’nin rezerv varlıklarındaki artış ülke ekonomisinin dış finansman gücünü desteklerken, UYP açığındaki genişleme yurt dışı yükümlülüklerin varlıklardan daha hızlı yükseldiğini ortaya koydu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Bu yılın en değerli 10 otomobil markası belli oldu
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Ekonomi
Köprü ve otoyollarına bütçe garantisi! 101,6 milyar!
Köprü ve otoyollarına bütçe garantisi! 101,6 milyar!
ABD-Çin arasında teknoloji yarışı: Çıkarılabilir ekrana sahip ilk dizüstü bilgisayarın satışları başladı
ABD-Çin arasında teknoloji yarışı: Çıkarılabilir ekrana sahip ilk dizüstü bilgisayarın satışları başladı