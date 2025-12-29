Bir zamanlar başkentin gözde yeriydi! Ekonomik kriz vurunca kapısından neredeyse geçen yok

Yeni yıla az bir zaman kala Ankara Ulus Hal Pazarı’nda vatandaşlar ekonomik gidişattan yakındı. Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezlerinden olan hindinin bir kilosu pazarda 750 liradan başlarken pastırmanın kilogram fiyatı 2 bin ile 2 bin 800 lira arasında değişiyor. Kestanenin kilosu 150 ile 200 lira arasında değişirken karışık kuruyemişin kilogram fiyatı 169 liradan başlayarak 850 liraya kadar çıkıyor. Mandalinanın kilosu ise 25 liradan başlıyor.

Yılbaşı gecelerinin bir diğer geleneği olan Milli Piyango biletlerinde ise çeyrek bilet 200 lira, yarım bilet 600 lira, tam bilet ise 800 liradan satılıyor.

“YILBAŞI HAZIRLIĞI YOK, GEÇEN SENENİN TADI DA YOK”

Fiyatlara ilişkin konuşan bir kuruyemiş esnafı, geçmiş yıllara göre pazarda heyecanın olmadığını ifade ederek maliyetlerin arttığını belirtti ve bu yıl sattığı 850 liralık karışık kuruyemişi geçtiğimiz yıl 500 liraya sattığını kaydetti.

Bir başka esnaf, "Alışverişimiz yok. Yılbaşı hazırlığı yok. Geçen senenin tadı da yok. Kasaplarda hindi bile yok, pahalı. Tavuğu yiyen bile yok. Geçen sene kasapta 100- 150 tane hindi vardı; bu sene asmadık. Hindinin kilosu 800 lira. Bir hindi 7-8 bin liraya geliyor. Koymadık bu sene" ifadelerini kullandı.

“EMEKLİ ÇOK ZOR DURUMDA”

Emekli bir vatandaş ise, yılbaşı alışverişi olarak yalnızca yarım kilo muz ve kabak çekirdeği aldığını ifade ederek "Emeklinin durumu belli. Kimsenin bir şey diyecek durumu yok. Zorlayarak alışveriş yapmaya çalışıyoruz. Buna üstlerin dikkat etmesi lazım. Gerçekten emekli çok zor durumda. Çalışanın durumu daha berbat. Hem çalışıp hem de 28 bin lira alması vebal değil" ifadelerine yer verdi.

Emekli, yeni yıl sofrası için hindi alıp almayacağına ilişkin kendisine yöneltilen soruya ise "Hindinin biz yanından geçemeyiz. Aldığım 16 bin lira para. Nereden baksan hindi 4-5 bin lira. Bunu sen sormuş olma, ben de söylememiş olayım. Gerçekten şu anda bütün insanlar açık açık ağlıyor. Sesimizi kesmek zorunda kalıyoruz çünkü korkuyoruz" sözlerini sarf etti.

“YILBAŞIYMIŞ BAYRAMMIŞ O GÜNLER GEÇTİ”

Bir başka esnaf ise, geçmiş yıllardaki yılbaşı arifelerinde pazarın çok daha dolu olduğunu ifade ederek "Eskiden yılbaşında burası tıklım tıklım olurdu. Halin başına 25 dakikada geçiliyordu. Şimdi kimse yok. Yılbaşıymış, bayrammış o günler geçti" dedi.

Başka bir yurttaş da hindi alıp almayacağına ilişkin soruya, "Ne hindisi? Hindi falan alınmaz. Kuruyemiş alınır, çünkü torunlar var. Onlar ister" ifadelerini kullanırken başka bir vatandaş, "Hazırlığımız yok. Her şey pahalı. Hiçbir şey alamıyoruz ki hazırlık da yapalım. Biz de herkes gibi mutlu bir şekilde yeni yıla girmek istiyoruz ama maalesef maddi durum izin vermiyor" sözlerini sarf etti.

“KASAPLAR KUYUMCULARDAN FARKSIZ OLDU”

Ulus Hali'nde alışverişe gelen bir vatandaş, "Fiyatlar uçmuş. Fiyatlar makul değil. İnsanlar da vicdansız olmuş. Kontrol etmiyorlar herhalde. Ekonominin rayına oturması lazım. Biz pastırmayı eve sokamayız" sözlerini sarf ederken bir başka vatandaş ise, "Pastırmayı sofralarda değil; vitrinlerde bile göremiyoruz artık. Kasaplar, kuyumculardan farksız oldu" dedi.

Eşiyle birlikte yılbaşı alışverişine çıkan bir vatandaş ise, fiyatlar hakkında ''Enflasyonist ortamda fiyatlar yükseldi son yıllarda ama yapacak bir şey yok. Elimizden geldiğince almaya çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.

“TUTARSA GARİBANLARA YARDIM EDECEĞİM”

Milli Piyano bileti alan bir yurttaş ise, "Şansımızı deneyelim. Tutarsa eğer garibanlara yardım edeceğim" derken şans oyunları satıcısı esnaf da satışların geçen yıla göre az olduğunu söyleyerek "Millete bol şans" ifadelerini kullandı.