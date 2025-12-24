Son dakika | Özgür Özel: Mehmet Şimşek ne yapıyorsa Erdoğan yüzünden yapıyor

CHP Lideri Özgür Özel, Silivri Cezaevi önünde gerçekleştirdiği açıklamalarda hem devam eden yargılamalara hem de Türkiye'nin sıcak ekonomi gündemine değindi. Özel, asgari ücret tartışmaları ve uygulanan ekonomi politikaları üzerinden iktidarı sert bir dille eleştirdi.

"MEHMET ŞİMŞEK BİR ŞEY YAPMIYOR, TALİMATI UYGULUYOR"

Ekonomideki kötü gidişatın sorumlusunun tek başına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olarak gösterilmesinin yanlış olduğunu vurgulayan Özel, önceki bakan Nureddin Nebati dönemini hatırlattı. Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Mehmet Şimşek bir şey yapmıyor. Önceki Nebati de bir şey yapmadı. Nebati ne yaptıysa Erdoğan yüzünden yaptı, Mehmet Şimşek ne yapıyorsa Erdoğan yüzünden yapıyor. Mehmet Şimşek, sadece Erdoğan’ın sürecinde yükü Erdoğan’ın sırtından almak için getirilmiş, vitrine konmuş birisidir. 'Erdoğan vermek istiyor da Mehmet Şimşek direniyor' algısı yaratılıyor. Erdoğan’a bugüne kadar kim direnmiş de Mehmet Şimşek direniyor?"

"Erdoğan Seçimi Kazanmak İçin Enflasyonu Patlattı"

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte Mehmet Şimşek'i ağır ifadelerle eleştirdiğini hatırlatarak, "Nas" politikasının bir seçim stratejisi olduğunu savundu. Dünyanın enflasyonla mücadele için faiz artırdığı dönemde Türkiye'nin faiz düşürdüğünü belirten Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Erdoğan, 'Ben bilirim' dediği için, görünüşte 'Nas var' diyerek faizlerin artırılmayacağını söyledi ve enflasyonun fırlamasına göz yumdu. Bu, seçimi bir kez daha kazanabilmek için yapıldı. Faizi düşük tutarak piyasada parayı bollaştırdı, tüketici güven endeksini yapay şekilde yükseltti. İnsanlar parası değer kaybetmesin diye harcamaya yöneldi, ev ve kira fiyatları fırladı. Kur Korumalı Mevduat ile yoksuldan alıp zengine verdiler."

"DÜNÜN SAVCISI KAÇTI MAĞDURLARIN BAŞI DİK"

Yayında Ergenekon ve Balyoz süreçlerine de değinen Özgür Özel, o dönemde iktidarın desteklediği savcı Zekeriya Öz'ün bugün firari olduğunu, o gün "darbeci" ve "terörist" ilan edilen İlker Başbuğ, Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay gibi isimlerin ise bugün başı dik gezdiğini hatırlattı. Özel, "Erdoğan o zaman Zekeriya Öz’ün arkasında duruyordu, biz ise mağdurların arkasında duruyorduk. Bugün yine buradayız ve dünyanın en büyük iftiralarına karşı durmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

MERDAN YANARDAĞ ZİYARETİ

Tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ'ı ziyaret ettiğini de belirten Özel, Yanardağ'ın moralinin yerinde olduğunu söyledi. İktidarın terör tanımı konusundaki çelişkilerine dikkat çeken Özel, "Dün Merdan Yanardağ'a 'terör örgütünü övüyorsun' diyenler, bugün o örgütün kurucusuyla müzakere ediyor" eleştirisinde bulundu.