Bir ayakkabı yasaklandı!

Ticaret Bakanlığı, piyasada denetim faaliyetlerini sürdüren yetkili kurumların tespit ettiği güvensiz ürünleri kamuoyuna açıklamaya devam ediyor. Son yayımlanan listede ise bir iş güvenliği ayakkabısının satışı yasaklandı.

ATS POWER İŞ GÜVENLİĞİ AYAKKABISI TOPLATILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yaptığı bildirim üzerine, Ats Power marka iş güvenliği ayakkabısının kullanımı riskli bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda ürünün güvensiz olduğu tespit edildi.

Bu değerlendirmelerin ardından Ticaret Bakanlığı, söz konusu ayakkabının satışını yasakladı ve piyasadan toplatılmasına karar verdi.

TÜKETİCİLERE UYARI

Bakanlık, güvensizliği tespit edilen ürünlere karşı dikkatli olunması uyarısını sürdürüyor. Ürün güvenliği için tüketiciler detaylı bilgilere “Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi” üzerinden ulaşabiliyor. Bakanlık ürün güvenliği için duyuruların takip edilmesi gerektiğine işaret etti.