Bayburt'ta süper meyve aronya sevinci

Bayburt'ta çiftçilere alternatif gelir kaynağı olması amacıyla 4 yıl önce deneme ekimi yapılan "süper meyve" aronyanın bölgenin iklim ve doğasına uyum sağladığı belirtildi.

Merkeze bağlı Gümüşsu köyünde oluşturulan tarım uygulama ve araştırma sahasındaki 500 metrekarelik alanda 4 yıl önce dikilen aronya fidanlarının gelişiminin son derece iyi olduğu, yüksek besin değeri ve antioksidan özelliği dolayısıyla "süper meyve" olarak adlandırılan aronyada mevsim şartlarına göre dekar başına 500 ila 2 bin kilogram verim elde edildiği bildirildi.

SÜPER MEYVE OLARAK TANINIYOR

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen şunları söyledi:

"Aronya 'süper meyve' olarak tanımlanıyor. Özellikle tıbbi aromatik meyveler arasında ticari değeri çok yüksek meyvelerden biridir. 4 yıl önce bu meyveyle ilgili bu rakımda çok olumlu sonuç aldığımızı görünce üretimimizi genişletmeye çabaladık ve şu anda üst düzey verim alındığını gözlemliyoruz.

Burada elde ettiğimiz denemeleri, bulguları bilimsel yayın olarak neşretmekle birlikte pratik çıktılarını, sonuçlarını da özellikle toplumumuzla, şehrimizle, çiftçimizle paylaşmaya büyük önem gösteririz. Bu anlamda çiftçilerimizle belirli dönemlerde hocalarımız bir araya gelerek burada yapılan çalışmalara dair kendilerine bilgi veriyorlar. Bu şekilde yeni üretim sahalarına yönlendirmiş oluyorlar."

Türkmen, sahada yapılan çalışmaların sadece aronya ile sınırlı olmadığını, goji berry gibi meyvelere ilişkin de çalıştıklarını söyledi.