Bayburt'ta süper meyve aronya sevinci

Bayburt'ta süper meyve aronya sevinci
Yayınlanma:
Bayburt'ta deneme ekimi yapılan aronyada dekar başına 500 ila 2 bin kilogram verim alındı.

Bayburt'ta çiftçilere alternatif gelir kaynağı olması amacıyla 4 yıl önce deneme ekimi yapılan "süper meyve" aronyanın bölgenin iklim ve doğasına uyum sağladığı belirtildi.

Merkeze bağlı Gümüşsu köyünde oluşturulan tarım uygulama ve araştırma sahasındaki 500 metrekarelik alanda 4 yıl önce dikilen aronya fidanlarının gelişiminin son derece iyi olduğu, yüksek besin değeri ve antioksidan özelliği dolayısıyla "süper meyve" olarak adlandırılan aronyada mevsim şartlarına göre dekar başına 500 ila 2 bin kilogram verim elde edildiği bildirildi.

SÜPER MEYVE OLARAK TANINIYOR

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen şunları söyledi:

"Aronya 'süper meyve' olarak tanımlanıyor. Özellikle tıbbi aromatik meyveler arasında ticari değeri çok yüksek meyvelerden biridir. 4 yıl önce bu meyveyle ilgili bu rakımda çok olumlu sonuç aldığımızı görünce üretimimizi genişletmeye çabaladık ve şu anda üst düzey verim alındığını gözlemliyoruz.

Tan Sağtürk hedefini açıkladı: Bayburt Bayburt olalı böyle güzellik görmedi dedirtmek!Tan Sağtürk hedefini açıkladı: Bayburt Bayburt olalı böyle güzellik görmedi dedirtmek!

Burada elde ettiğimiz denemeleri, bulguları bilimsel yayın olarak neşretmekle birlikte pratik çıktılarını, sonuçlarını da özellikle toplumumuzla, şehrimizle, çiftçimizle paylaşmaya büyük önem gösteririz. Bu anlamda çiftçilerimizle belirli dönemlerde hocalarımız bir araya gelerek burada yapılan çalışmalara dair kendilerine bilgi veriyorlar. Bu şekilde yeni üretim sahalarına yönlendirmiş oluyorlar."

Türkmen, sahada yapılan çalışmaların sadece aronya ile sınırlı olmadığını, goji berry gibi meyvelere ilişkin de çalıştıklarını söyledi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Ekonomi
Tesla formülü: Çinliler Tesla'nın rakibini nasıl ürettiklerini açıkladı
Tesla formülü: Çinliler Tesla'nın rakibini nasıl ürettiklerini açıkladı
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Çiçek balı diye satmışlar, dana kıyma diye yedirmişler
Çiçek balı diye satmışlar, dana kıyma diye yedirmişler