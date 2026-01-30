Akaryakıt fiyatlarında son durum: Benzin, motorin ve LPG Ne Kadar?

Akaryakıt fiyatlarında son durum: Benzin, motorin ve LPG Ne Kadar?
Yayınlanma:
Güncelleme:
Akaryakıt fiyatları 30 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla şehir ve bölgeye göre değişiklik gösterebiliyor. İstanbul Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası için güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları aşağıdaki tabloda yer alıyor.

30 OCAK 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü

Litre fiyatı (TL)

Benzin

55.30

Motorin

57.43

LPG

30.70

30 OCAK 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü

Litre fiyatı (TL)

Benzin

55.12

Motorin

57.25

LPG

30.00

30 OCAK 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü

Litre fiyatı (TL)

Benzin

56.20

Motorin

58.50

LPG

30.60

30 OCAK 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü

Litre fiyatı (TL)

Benzin

56.48

Motorin

58.78

LPG

29.09

30 OCAK 2026 BENZİN NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 55.30 TL

İstanbul Anadolu: 55.12 TL

Ankara: 56.20 TL

İzmir: 56.48 TL

30 OCAK 2026 MOTORİN NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 57.43 TL

İstanbul Anadolu: 57.25 TL

Ankara: 58.50 TL

İzmir: 58.78 TL

30 OCAK 2026 LPG NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 30,70 TL

İstanbul Anadolu: 30.00 TL

Ankara: 30.60 TL

İzmir: 29.09 TL

Akaryakıt fiyatlarında petrol endişesi: Zam kapıda mı?Akaryakıt fiyatlarında petrol endişesi: Zam kapıda mı?

30 OCAK 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.965,87 TL

Gram altın satış: 6.968,02 TL

30 Ocak 2026 Altın Fiyatları

30 OCAK 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 137,79 TL

Gram gümüş satış: 137,90 TL

30 Ocak 2026 Gümüş Fiyatları

30 OCAK 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 43,4968 TL

Dolar satış: 43,5029 TL

Euro alış: 51,8369 TL

Euro satış: 51,9247 TL

Sterlin alış: 59,6949 TL

Sterlin satış: 60,0088 TL

30 Ocak 2026 Döviz Fiyatları

30 OCAK 2026 BIST 100 ENDEKSİ

30 Ocak 2026 BIST 100 güncel verileri

30 OCAK 2026 KRİPTO PİYASASI

30 Ocak 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
Ekonomi
Asgari ücretten 1000 lira daha gitti
Asgari ücretten 1000 lira daha gitti
Dövizde dalgalanma devam ediyor
Dövizde dalgalanma devam ediyor
Altın alamayanlar ona güvenmişti, hayal kırıklığına uğrattı
Altın alamayanlar ona güvenmişti, hayal kırıklığına uğrattı