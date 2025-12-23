2026 ev almak için uygun zaman mı? Konut faizi 28 ayın, konut fiyatı 21 ayın dibinde!

Enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı para politikası ve Merkez Bankası'nın faiz indirimleri, konut kredilerinde aşağı yönlü hareketi kısmi olarak sağladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz hafta 2025 yılı Kasım ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi verilerini paylaştı.

Buna göre endeks kasımda aylık bazda yüzde 2,7, yıllık bazda yüzde 31,4 arttı.

Reel, yani enflasyondan arındırılmış artış ise yıllık yüzde 0,3 oldu. Bu veriyle birlikte 21 aydır süren reel kayıp serisi de bitmiş oldu. Yani konut fiyatlarındaki artış ilk defa enflasyonun üstüne çıktı.

AYLIK ARTIŞ ENFLASYONU ÜÇE KATLADI

Bu oran, TÜİK'in aynı ay için açıkladığı yüzde 0,87'lik tüketici enflasyonunun (TÜFE) oldukça üzerinde gerçekleşti. Bu tablo, konut fiyatlarında aylık bazda net bir "reel artış" yaşandığını gösterdi.

Açıklanan rakamlara göre konut fiyatları, yıllık bazda reel olarak yüzde 0,3 oranında artış gösterdi.

Bankalar ise faizleri aşağı yönlü hareket ettirdi. Merkez Bankası da bir süredir indirim serisine girdi.

AYLIK TAKSİT 26 BİN LİRAYA İNDİ: CEPTE 609 BİN TL KALDI

Geçtiğimiz yılın ortalarında yüzde 3,05 bandında gezen aylık faiz oranları, son indirimlerle yüzde 2,49 seviyelerine kadar çekildi. Bu düşüş, vatandaşa maliyet hesabı olarak şöyle yansıdı:

Eski Durum: 10 yıl vadeli 1 milyon TL kredi için aylık ödeme 31 bin 352 TL idi.

Yeni Durum: Aynı kredi için aylık ödeme 26 bin 273 TL'ye düştü.

Toplam Kazanç: Toplam geri ödemede vatandaşın cebinde kalan tutar 609 bin TL azalarak 3 milyon 153 bin liraya geriledi.

HAYAL BİLE DEĞİLDİ ŞİMDİ BİR UMUT VAR

Öte yandan TÜİK'in açıkladığı Kasım 2025 verilerine göre, konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 oranında azalarak 141 bin 100 adede düştü. Bu rakamla birlikte piyasalarda haziran ayından bu yana görülen en düşük seviye kayıtlara geçti.

Konut satışlarındaki düşüş de hem konut sektörünü hem faiz konusunda bankaları harekete geçirebilir.

"KİLİT TAMAMEN KAPALI DEĞİL"

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hepşen'e göre bankalar strateji değiştirdi ancak bu muslukların tamamen açıldığı anlamına gelmiyor.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre Hepşen şunları kaydetti:

"İlki, bankaların konut kredisi hacmini kontrollü biçimde yeniden açma isteği. 2023 sonbaharından itibaren konut kredisi neredeyse 'vitrin ürününe' dönüşmüştü. Fiyat vardı, müşteri yoktu. Talep sert biçimde baskılanmıştı... Kredi musluğu açılmıyor ama kilit de tamamen kapalı değil. Faizdeki düşüş bu strateji değişiminin işareti."

ASIL BEKLENTİ YÜZDE 1 SEVİYESİ

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Genel Başkanı Hakan Akdoğan ise yüksek kiralardan kaçan vatandaşın "mecburen" krediye yöneldiğini belirtti. İpotekli satışların arttığını ancak toplam satışlar içindeki payının hala yüzde 13,3 gibi düşük bir seviyede kaldığını (olması gereken yüzde 30) hatırlatan Akdoğan, piyasanın patlama yapması için gereken oranı açıkladı.

Akdoğan şöyle konuştu:

"Şu anda oranlar hala yüzde 2,5 ve üzerinde. Ancak tüketicilerin beklentisi ve satışlara ciddi etki yapacak oran yüzde 1 seviyesi. Sosyal konut kampanyasına başvuranların sayısı, milyonlarca kişinin konuta talebinin olduğunu gösteriyor."