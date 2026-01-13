13 Ocak gümüş fiyatları: Gümüş artacak mı?

Ocak 13 2026 gümüş fiyatı yatırımcıların yakın takibinde. Haftanın ikinci gününde gram gümüş fiyatları merak ediliyor. Gram gümüş kaç liradan işlem görüyor? İşte 13 Ocak 2025 tarihli güncel gram gümüş fiyatları...

GRAM GÜMÜŞ KAÇ TL?

Bugün 1 gramı 120 TL olan gümüşün 500 gramı 60.000 TL den 1000 gramı 120.000 TL’den işlem görüyor.

Gümüş öyle bir düştü ki... Herkes şokta!

GÜMÜŞ ARTACAK MI?

Gümüş fiyatları, 2025 yılında yüzde 140’ı aşan tarihi yükselişin ardından 2026’ya da güçlü ve hızlı bir başlangıç yaparak yatırımcıların odağındaki yerini korumaya devam ediyor.

Uzmanların görüşü ise şu şekilde:

Sanayi Talebi: Güneş panelleri ve elektrikli araç üretimindeki gümüş ihtiyacı, arzın talebi karşılayamamasına neden oluyor. Bu yapısal açık, fiyatların orta vadede düşmesini engelliyor.

Risk Uyarısı: Bazı uzmanlar gümüşün "aşırı yükseldiğini" ve 2026'da sert düzeltmelerin (geri çekilmelerin) yaşanabileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor.

Dün küresel piyasalarda artan belirsizlik ve güvenli liman talebi, külçe altın fiyatlarını 4.600 dolar sınırına taşırken gümüş de tarihi zirvelerde seyretti.

Finans dünyasındaki bu sert dalgalanmanın merkezinde ise Fed Başkanı Jerome Powell’ın piyasalarda yankı uyandıran açıklamaları bulunuyor.

2026 gümüş yılı mı? Stoklarda kalmadı, talep patlayabilir!

Powell, kendisine yönelik hazırlanmak istenen iddianamenin, yönetimin faiz kararlarına müdahale etme çabası olarak görülmesi gerektiğini ifade etti. Fed’in bağımsızlığına dair artan bu endişeler, dolara olan güveni zayıflatırken değerli metallere olan ilgiyi zirveye taşıdı.

2026 GÜMÜŞ YILI MI?

Gümüş fiyatlarındaki olağanüstü yükselişin arka planında, küresel maden üretiminin artan talebe ayak uyduramaması bulunuyor.

Uzmanlara göre piyasalar uzun süredir çok yıllık bir arz açığıyla karşı karşıya kalırken, yer üstü stoklarındaki hızlı erime fiziksel piyasadaki sıkışıklığı her geçen gün daha da belirgin hale getiriyor. Bu yapısal dengesizlik, arz açığı derinleştikçe gümüş fiyatlarının orta ve uzun vadede çok daha yüksek seviyelerini beraberinde getirebilir.

GÜMÜŞ ALINIR MI?

Gümüşün altına kıyasla çok daha riskli ve sabır gerektiren bir yatırım aracı olduğunu vurgulayan İslam Memiş, gümüş yatırımcılarını "can yakan süreç" konusunda uyardı:

“Gümüş altına kıyasla daha sert hareketler gerçekleştirebilir. Gümüş altına kıyasla daha çok zengin edebilir ama daha çok da fakirleştirebilir. Dikkat edin, gümüşü herkes taşıyamaz. Gümüş altın gibi değildir. Öyle bir zamanda çakılırsın ki aylarca beklemek zorunda kalırsın.”

GÜMÜŞ HESABI OLAN BANKALAR

Vadesiz gümüş hesabı olan bankalar şu şekilde:

Garanti BBVA, Vakıfbank, Kuveyt Türk, HSBC, Akbank, Ziraat Bankası ve Garanti Bankası

GÜMÜŞ YATIRIMCISINA UYARI

Gümüş, 2025 yılında yatırımcısına adeta kâr üstüne kâr yazdırırken, art arda gelen rekorlara rağmen piyasalarda “balon” uyarıları da sürüyor. Arz sıkıntısı beklentisiyle fiziki gümüşe yönelen yatırımcılar kasalarını doldururken, uzmanlar uzun süre elde tutulan gümüş için olası vergi yükümlülüklerine karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

* Bu haberde yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.