Gümüş yatırımcısına uyarı: Vergi şokuyla karşılaşmayın
Gümüş 2025 yılında yatırımcısının karına kar katarken, balon uyarıları sürüyor. Gümüş ile ilgili arz sorunu yaşanabileceği tahminleri fiziki birikimcilerin kasalarını doldurmalarına neden olurken, uzmanlar kasalarda duran gümüş için vergi uyarısında bulundu.

2025 yılının yatırım şampiyonu, "sessiz ve derinden" gelen gümüş oldu.

Kıymetli madenler için 2025 yılı, küresel belirsizliklerin ve ekonomik kırılmaların gölgesinde tam bir rekor yılı oldu. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine başlamasıyla yönünü yukarı çeviren değerli metaller arasında gümüş, sağladığı getiriyle altını adeta ikiye katladı.

Kuzey Amerika’da "fakirin altını" olarak bilinen gümüş, 2025’te sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda endüstriyel devrimin en kritik ham maddesi olarak zirveye yerleşti.

GÜMÜŞ VE ALTININ 2025 PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI

Yatırımcıların güvenli liman arayışında gümüş, 1979 yılından bu yana en sert yıllık yükselişini gerçekleştirdi.

Kıymetli Maden2025 Başlangıç Fiyatı (Ons)2025 Kapanış Fiyatı (Ons)Yıllık Getiri (%)
Gümüş28,9 Dolar71,1 Dolar%146,0
Altın2.063 Dolar3.387 Dolar (Tahmini)%64,2

YÜKSELİŞİN ARKASINDAKİ 3 KRİTİK NEDEN

2024/02/02/gumus-altin.jpg
Gümüş, Aralık 2025’te 84 doları görerek tarihi rekoru kırdı.

Gümüşün altını geride bırakmasındaki temel etkenler sadece "güvenli liman" özelliğiyle sınırlı kalmadı:

Yeşil Enerji Devrimi: Güneş panelleri (fotovoltaik), elektrikli araçlar ve veri merkezlerindeki elektrifikasyon süreci gümüşe olan endüstriyel talebi patlattı.

Arz Kıtlığı ve "Kritik Mineral" Statüsü: Gümüşün çoğunlukla diğer madenlerin yan ürünü olarak çıkarılması, artan talebe karşılık üretimin artırılamamasına neden oldu. ABD’nin gümüşü "kritik mineral" listesine alması talebi körükledi.

Altın/Gümüş Rasyosu: Altın/gümüş rasyosunun 54,03 seviyesine gerilemesi (2013’ten bu yana en düşük seviye), gümüşün altın karşısında ne kadar değer kazandığının en somut kanıtı oldu.

UZMANLARDAN 'BALON' VE 'VERGİ' UYARISI

2024/02/02/gumus1.jpg

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, gümüş piyasasındaki bu aşırı ısınmaya karşı yatırımcıları uyardı. Hansen, gümüşteki yükselişin bir noktadan sonra talep düşüşüne yol açabileceğini belirterek şu dikkat çekici tespiti yaptı:

"Gümüşte dünya çapında kıtlık olduğuna dair hikayeler, dünyanın dört bir yanındaki çekmecelerde ve dolaplarda saklanan önemli miktardaki gümüşü genellikle göz ardı eder. Bu yükselişten faydalanan yatırımcılar önemli vergi yükümlülükleriyle karşılaşabilir ve nakit elde etmek için risklerini azaltmaya yönelebilirler."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

