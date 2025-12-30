Gümüş öyle bir düştü ki... Herkes şokta!

Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon karşısında parasını korumaya çalışan halkın son dönemdeki gözdesi gümüş, yatırımcısını ters köşe yaptı. Rekor seviyelerden gelen sert satış dalgası, 2020 yılından bu yana görülen en büyük günlük düşüşü beraberinde getirdi. Ons başına 83,97 dolara kadar tırmanan gümüş, Pazartesi günü yaşadığı sert düşüşle birikim sahiplerini tedirgin etti.

GÜMÜŞTE 2020’DEN BU YANA EN BÜYÜK SARSINTI

Haftanın ilk gününde yüzde 9 oranında değer kaybeden gümüş, bugün sabah saatlerinde 74,35 dolar seviyelerinde tutunmaya çalışarak kayıplarını telafi etme çabasına girdi.

Değerli metaller piyasasındaki bu şok düşüş, sadece gümüşü değil altını da etkiledi. Analistler, altın tarafında 4 bin 301 dolar seviyesinin yeniden test edilebileceği uyarısında bulunurken, tüketiciler için belirsizlik ortamı derinleşiyor.

PİYASADAKİ DÜŞÜK HACİM MİLYONLARI VURDU

CNBC-e'nin verilerine dayanan bilgilere göre, bu sert geri çekilmenin arkasında "düşük likidite" ve teknik göstergelerin aşırı yükselişe işaret etmesi yatıyor.

Yıl sonunun yaklaşmasıyla piyasadaki işlem hacminin azalması, fiyatlarda ani ve sert dalgalanmalara yol açtı. Yaşanan bu volatilite karşısında bazı borsalar risk yönetimi için gümüş vadeli işlemlerinde teminat oranlarını artırma kararı aldı. Bu adım, piyasadaki riskin ne denli büyüdüğünü de gözler önüne serdi.

"METAL KITLIĞI" VAR AMA FİYATLAR DÜŞÜYOR

Gümüş fiyatlarındaki bu sert düşüşe rağmen, fiziki piyasada arz sıkıntısı yaşandığı belirtiliyor. Hindistan merkezli Motilal Oswal Financial Services Ltd., bu yılki yükselişin arkasında "gerçek bir metal kıtlığı" olduğunu savundu.

Kurumun analizine göre; fiziksel arz açığı, siyasi kısıtlamalar ve stoklardaki yoğunlaşma gümüşün yönünü belirlemeye devam edecek. Ancak yıllık bazda 1979’dan bu yana en güçlü performans sergilense de, kısa vadeli bu sert düşüşler elinde nakdi olmayan ve borçla yatırım yapan ücretli çalışanları zor durumda bırakıyor.