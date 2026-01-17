Öğrenciler MESEM skandallarını tek tek anlattı

Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı Mesleki Eğitim Merkezlerinde (MESEM) kayıtlı 559 bin öğrenci, karne almalarına rağmen yarıyıl tatili yapamadan işbaşı yaptı. Öğrenciler, haftada 4 gün işyerinde çalışıp sadece 1 gün okula gittiklerini belirterek, eğitim adı altında çocuk işçi olarak çalıştırıldıklarını öne sürdü.

"SINAV SORULARI ÖNCEDEN DAĞITILIYOR"

Öğrenciler, okulda ders işlenmediğini ve sınavlardan önce kendilerine soruların ve cevapların verildiğini iddia etti. Sözcü’ye konuşan bir öğrenci, "Sınavlardan önce bize soru ve cevapları veriyorlar. Ezberleyip, sınavda yazıyoruz. Hepimiz takdir ve teşekkür aldık" ifadelerini kullandı. Başka bir öğrenci ise, "Defterlerimiz bomboş. Okula gidip sadece arkadaşlarla takılıyoruz. Ben karneyi hak etmediğimi düşünüyorum" dedi.

GÜNLÜK NET ÜCRET 196 LİRA

MESEM öğrencilerinin ayda 16 gün çalışarak 8 bin 422 TL maaş aldığı belirtildi. Ortalama 330 TL'lik günlük yemek ücreti düşüldüğünde, öğrenci başına aylık net 3 bin 142 TL, günlük ise yaklaşık 196 TL kaldığı hesaplandı.

EN AZ 94 ÇOCUK İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

2025 yılında en az 94 çocuk işçinin hayatını kaybettiği, bunlardan 17'sinin MESEM öğrencisi olduğu biliniyor. Son iki yılda ise 29 MESEM öğrencisinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. TÜİK verilerine göre, 15-17 yaş arası çalışan çocuk sayısının 840 bin olduğu kaydedildi.