MESEM'de iki kız çocuğuna cinsel taciz iddiası! Eğitim-Sen'den sert tepki

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, MESEM kapsamında staj yaptığı bir simit fırınında 15 yaşındaki kız çocuğunun iş yeri sahibi tarafından tacize uğradığı iddia edildi.

Balıkesir ile birlikte Sivas'ta da aynı şekilde 15 yaşındaki kız çocuğunun çalıştığı iş yerindeki erkek usta tarafından sistematik cinsel istismara ve saldırıya uğradığı öne sürüldü.

Söz konusu olaylara ilişkin Eğitim Sen Merkez Kadın Sekreterliği, yazılı açıklama yaptı.

"ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ TOPLUMSAL BİR SORUMLULUKTUR"

"Balıkesir’in Edremit ilçesinde, MESEM (Mesleki Eğitim Merkezi) kapsamında staj yaptığı bir simit fırınında çalışan 15 yaşındaki bir kız çocuğunun iş yeri sahibi tarafından, Sivas’ta ise yine 15 yaşındaki bir kız çocuğunun pastacılık bölümünde eğitim görürken çalıştığı iş yerindeki erkek usta tarafından sistematik cinsel istismara ve saldırıya uğraması, çocukların “mesleki eğitim” adı altında nasıl denetimsiz, güvencesiz ve tehlikeli bir ortama itildiğini bir kez daha göstermiştir" denilen açıklamada şunlara yer verildi:

"Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, Balıkesir’in Edremit ilçesinde MESEM öğrencisi olan kız çocuğu, çalıştığı iş yerinde istismara uğramış, durumu dile getiren tanıklar tehdit edilmiş, aile şikâyetçi olmasına rağmen fail henüz yakalanmamıştır. Sivas’ta ise istismara maruz kalan çocuk, iş yerinden ayrılınca, MESEM’in iş sözleşmesi zorunluluğu nedeniyle yeni bir iş yeri bulamadığı için okuldan da ayrılmak zorunda kalmıştır. Bu vahim tablo tekrar göstermektedir ki MESEM uygulaması çocukları her türlü riske açık hale getirerek, onları eğitimden koparan yapısal bir sorundur."

"ÇOCUKLAR CİNSEL İSTİSMARA AÇIK HALE GETİRİLMEKTE"

"Bu vahim tablo tekrar göstermektedir ki MESEM uygulaması çocukları her türlü riske açık hale getirerek, onları eğitimden koparan yapısal bir sorundur. MESEM’ler aracılığıyla çocuklar, ucuz iş gücü olarak görülmekte, iş cinayetlerine, şiddete, mobbinge ve cinsel istismara açık hale getirilmektedir" ifadelerine yer verilen açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

"Öyle ki son yıllarda MESEM kapsamında çalıştırılan en az 17 çocuğun iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği bilinmektedir. Bu ölümler ve yaşanan istismarlar, çocukları korumayan, çocuk işçiliğini meşrulaştırarak onları sermayenin insafına terk eden eğitim politikalarının doğrudan sonucudur. Eğitim Sen olarak bir kez daha altını çiziyoruz: Çocukların güvenliği toplumsal bir sorumluluktur. Çocukların istismar edildiği, yaşamlarını yitirdiği bir düzende hiçbir kamu kurumu, hiçbir yönetici sorumluluktan muaf değildir. Cezasızlık politikaları bu karanlığı büyütmektedir."

"ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRAN MESEM SİSTEMİ DERHAL SONLANDIRILMALI"

Balıkesir ve Sivas'ta meydana gelen 'istismar' olaylarının şeffaf ve etkin bir biçimde soruşturulması gerektiği belirten Eğitim-Sen'in açıklamasında Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı yapıldı.

"Çocuk işçiliğini yaygınlaştıran MESEM sistemi derhal sonlandırılmalı, bu alandaki tüm mevzuatlar, özellikle 3308 sayılı Yasa, çocukların güvenliğini ve eğitim hakkını esas alacak biçimde yeniden düzenlenmelidir" denilen açıklama, "Millî Eğitim Bakanlığı, yaşanan iş cinayetleri ve istismar vakalarıyla ilgili sorumluluğunu gizlemek yerine hesap vermelidir. Sorumluluğu bulunan tüm yetkililer hakkında derhal idari ve hukuki soruşturma başlatılmalıdır" ifadeleriyle noktalandı.