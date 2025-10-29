Zelenski’den Türkçe ‘Cumhuriyet Bayramı’ mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci kuruluş yıl dönümünü, sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşımla kutladı.

Cumhuriyet Bayramı coşkusu yağmur tanımadı! Yurttaşlar akın etti

Şanlıurfa'da ikonik 'Cumhuriyet' fotoğrafı yeniden canlandırıldı

"TÜRK HALKINI CUMHURİYET BAYRAMI VESİLESİYLE İÇTENLİKLE KUTLUYORUM"

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve dost Türk halkını Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle içtenlikle kutluyorum. Türkiye ile dostane ve samimi ilişkilerimize ve Karadeniz bölgesinin güvenliği için yürüttüğümüz iş birliğine büyük değer veriyoruz. Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik sarsılmaz desteğiniz, kilit konulardaki ilkeli tutumunuz ve kalıcı barışın tesisi için gösterdiğiniz çabalardan dolayı müteşekkiriz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin uzun bir yol kat ettiğini ve bugün uluslararası ilişkilerde önde gelen ülkelerden biri konumunda olduğunu belirten Zelenski, “Türkiye’nin başarısının daim olmasını, dost Türk halkına ise refah ve mutluluk diliyoruz” dedi.