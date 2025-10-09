Von der Leyen güven tazeledi

720 sandalyeli parlamentoda yapılan oylamaya 594 milletvekili katıldı. Avrupa'nın Vatanperedleri grubunun önergesi 179 lehte, 378 aleyhte ve 37 çekimser oyla reddedildi. Sol grubun önergesi ise 133 lehte, 383 aleyhte ve 78 çekimser oyla kabul görmedi. Bu sonuçla von der Leyen, Temmuz 2024'ten sonra ikinci kez güvensizlik oylamasından başarıyla çıktı.

GEREKÇELER ÖĞRENİLDİ

Muhalefet grupları, von der Leyen hakkındaki gensoru önergelerini dört temel gerekçeye dayandırdı:

"İsrail'in Gazze operasyonlarına verdiği destek, Pfizer ile yapılan COVID-19 aşı anlaşmalarına ilişkin gizli mesajlaşmaların açıklanmaması, AB fonlarının yönetiminde usulsüzlük iddiaları, Ticaret anlaşmalarında Avrupa çiftçileri ve çevre standartlarının göz ardı edilmesi."

VON DER LEYEN’İN YOL HARİTASI

2019'dan bu yana AB Komisyonu Başkanlığı görevini yürüten ve Haziran 2024'te ikinci dönemine başlayan von der Leyen, oylama sonrası politikalarını sürdüreceğini açıkladı. Ancak artan siyasi baskılar ve muhalefetin eleştirileri, yeni dönemde daha uzlaşmacı bir politika izlemesi gerektiğine işaret ediyor.