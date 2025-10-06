Rusya kontrolü ele geçirdiğini açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Otradnoye yerleşim yeri üzerinde kontrol sağlandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Askeri Grubu birlikleri, aktif ve kararlı eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Otradnoye yerleşim birimini kurtardı" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Rus güçlerinin cephenin tüm yönlerinde pozisyonlarını güçlendirmeye devam ettiği vurgulandı.

DÜN DE İLERLEME AÇIKLANMIŞTI

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Kuzminovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Güney Askeri Grubu birlikleri, aktif ve kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kuzminovka yerleşim yerini kurtardı" ifadesi kullanıldı.

32 İHA İMHA EDİLDİ

Açıklamada ayrıca, Rus hava savunma sistemlerinin gece boyunca Ukrayna'ya ait 32 insansız hava aracını (İHA) Rus bölgeleri üzerinde imha ettiği bilgisi paylaşıldı. Rus ordusunun cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği vurgulanmıştı.