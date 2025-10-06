Rusya kontrolü ele geçirdiğini açıkladı

Rusya kontrolü ele geçirdiğini açıkladı
Yayınlanma:
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Otradnoye yerleşim yeri üzerinde kontrol sağlandığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Otradnoye yerleşim yeri üzerinde kontrol sağlandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Askeri Grubu birlikleri, aktif ve kararlı eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Otradnoye yerleşim birimini kurtardı" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Rus güçlerinin cephenin tüm yönlerinde pozisyonlarını güçlendirmeye devam ettiği vurgulandı.

DÜN DE İLERLEME AÇIKLANMIŞTI

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Kuzminovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Güney Askeri Grubu birlikleri, aktif ve kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kuzminovka yerleşim yerini kurtardı" ifadesi kullanıldı.

Rusya’da sır ölüm: Putin’in o listesine 1 kişi daha eklendiRusya’da sır ölüm: Putin’in o listesine 1 kişi daha eklendi

Rusya'dan savunma sanayisine saldırıRusya'dan savunma sanayisine saldırı

32 İHA İMHA EDİLDİ

Açıklamada ayrıca, Rus hava savunma sistemlerinin gece boyunca Ukrayna'ya ait 32 insansız hava aracını (İHA) Rus bölgeleri üzerinde imha ettiği bilgisi paylaşıldı. Rus ordusunun cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği vurgulanmıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Acun Ilıcalı'dan şaşırtan karar: İlk ismi sosyal medyadan duyurdu
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ!
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Dünya
Suriye'de seçim sonuçları açıklandı
Suriye'de seçim sonuçları açıklandı
Everest Dağı'ndaki kar fırtınasında 1 kişi öldü
Everest Dağı'ndaki kar fırtınasında 1 kişi öldü
Halep'te PKK/YPG ile Suriye güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı
Halep'te PKK/YPG ile Suriye güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı