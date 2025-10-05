Rusya'dan savunma sanayisine saldırı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın savunma sanayisi tesislerine uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.

'BELİRLENEN TÜM HEDEFLER VURULDU'

Rus ordusunun, Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılarına devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren tesislerine ve bunların çalışmasını sağlayan gaz ve enerji altyapı tesislerine hipersonik 'Kinjal' füzeleri dahil karadan, denizden, havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile yoğun saldırı düzenledi. Saldırının hedefine ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler vuruldu."

Putin’den Trump’a füze uyarısı: İlişkiler mahvolur

ABD’NİN ‘TOMAHAWK’ HAMLESİ

Bu saldırılar, ABD’nin NATO ülkeleri üzerinden Ukrayna’ya ABD’li şirket Raytheon tarafından üretilen, Tomahawk seyir füzeleri gönderebileceği tartışmalarının gündemde olduğu süreçte geldi. Rus lider Putin, bu hamle hakkında, “ilişkileri mahveder” demişti.