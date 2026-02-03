Rus istihbaratından flaş iddia: Macron Traore'ye suikast planladı

Yayınlanma:
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Afrika'daki nüfuzunu yeniden kazanmak amacıyla bazı ülke liderlerini hedef alan gizli operasyonlara onay verdiğini öne sürdü. Bu operasyonlar arasında Burkina Faso lideri Ibrahim Traore'nin de bulunduğu belirtildi.

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Fransa yönetimine yönelik ağır iddialarda bulundu. Servisin açıklamasına göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika kıtasında art arda yaşanan nüfuz kayıplarının ardından bölgede yeniden etkili olmayı amaçlıyor. Bu kapsamda Macron, Burkina Faso lideri İbrahim Traore başta olmak üzere Afrika’daki Fransız nüfuzunu kıran ülkelere yönelik suikastlar düzenlenmesi emrini verdi.

GEREKÇE FRANSA’NIN KITADAKİ NÜFUZ KAYBI

SVR açıklamasında, Fransa'nın eski sömürgelerinde egemenlik yanlısı yönetimlerin iktidara gelmesiyle ciddi kayıplar yaşadığı belirtildi. Paris yönetiminin bu süreci bir "siyasi geri dönüş" fırsatı olarak gördüğü ve bazı liderleri "ortadan kaldırmayı" hedefleyen gizli istihbarat operasyonlarına izin verdiği iddia edildi.

İbrahim Traore’ye suikast girişimi son anda engellendiİbrahim Traore’ye suikast girişimi son anda engellendi

DARBE PLANININ ARKASINDA ELYSEE Mİ VAR?

İddialara göre, Fransa'nın Burkina Faso'da 3 Ocak'taki darbe ve suikast girişimine, Mali'de Cumhurbaşkanı Assimi Goita'yı devirmeye yönelik istikrarsızlaştırma faaliyetlerine ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde benzer planlara karıştığı öne sürüldü. Açıklamada, Ekim 2025'te yönetim değişikliği yaşayan ve BRICS'e yakınlaşan Madagaskar'ın da hedef alındığı savunuldu.

Burkina Faso lideri Traore bütün siyasi partileri kapattıBurkina Faso lideri Traore bütün siyasi partileri kapattı

SİLAHLI GRUPLARA DESTEK İDDİASI

SVR, Fransa'nın kıtadaki çeşitli silahlı ve terörist gruplara doğrudan destek verdiğini de iddia etti. Bu politikaların istikrarsızlığı artırdığı ve Fransa'nın bölgedeki itibarını daha da zedelediği öne sürüldü.

Kaynak:AA

Dünya
