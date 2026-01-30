Burkina Faso lideri Traore bütün siyasi partileri kapattı

Yayınlanma:
Burkina Faso hükümeti, devletin yeniden inşası gerekçesiyle ülkedeki tüm siyasi partileri feshetti ve partilerin tüm mal varlıklarını devlete devretti.

Burkina Faso'da Ibrahim Traore liderliğindeki geçici yönetim, ülkedeki tüm siyasi partilerin faaliyetlerine son veren radikal bir karar aldı.

TÜM PARTİLER FESHEDİLDİ

Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararname ile ülkedeki tüm siyasi partiler feshedildi. Karar uyarınca, partilere ait tüm mal varlıkları da devlete devredildi.

30 ülkeden Ordu'ya geldiler: Burkina Faso'dan bile var30 ülkeden Ordu'ya geldiler: Burkina Faso'dan bile var

İÇİŞLERİ BAKANI ZERBO GEREKÇELERİ AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Emile Zerbo, fesih kararının "devletin yeniden inşasına" yönelik bir adım olduğunu açıkladı. Zerbo, kararın gerekçesi olarak çok partili sistemdeki suistimalleri ve işleyiş sorunlarını gösterdi.

El Kaide 200 kişiyi öldürdü Burkina Faso: İslamcıların kapışma alanıEl Kaide 200 kişiyi öldürdü Burkina Faso: İslamcıların kapışma alanı

PARTİ SAYISININ FAZLA OLUŞU ELEŞTİRİLDİ

Bakan, siyasi partilerin sayısının aşırı artmasının toplumsal bölünmeleri körüklediğini de ifade etti. Burkina Faso'da karar öncesinde 100'ün üzerinde kayıtlı siyasi parti bulunuyordu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

