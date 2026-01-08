İbrahim Traore’ye suikast girişimi son anda engellendi

Batı Afrika ülkelerinden Burkina Faso’da, askeri yönetimin başındaki İbrahim Traoré’ye yönelik planlanan bir suikast girişiminin son anda engellendiği bildirildi.

Ülkenin Güvenlik Bakanı Mahamadou Sana, gece saatlerinde yaptığı açıklamada, söz konusu planın Burkina Faso’nun eski lideri Albay Paul-Henri Sandaogo Damiba tarafından organize edildiğini öne sürdü.

BBC’ye konuşan Sana, istihbarat birimlerinin operasyonu hayata geçirilmesine saatler kala ortaya çıkardığını belirterek, “Amaç yalnızca devlet başkanını hedef almak değildi. Suikasttan sonra sivil isimler de dahil olmak üzere çeşitli önemli kurumlara eş zamanlı saldırılar planlanıyordu” dedi.

İbrahim Traore ABD vatandaşlarına vize yasağı getirdi

Bakan Sana, girişimin finansmanının komşu ülke Fildişi Sahilleri’nden sağlandığını iddia etti. Ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, soruşturmaların sürdüğünü ve olayla bağlantılı çok sayıda kişinin gözaltına alındığını belirterek, “Bu kişiler en kısa sürede yargı önüne çıkarılacak” dedi.

KONUTUNA PATLAYICI YERLEŞTİRECEKLERMİŞ

Güvenlik durumunun kontrol altında olduğunu vurgulayan Sana, halkı provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırdı. Yetkililerin aktardığı bilgilere göre suikast planı, sızdırılan bir video sayesinde açığa çıktı. Görüntülerde, saldırıyı gerçekleştirmeyi planlayan kişilerin 3 Ocak Cumartesi gecesi saat 23.00 sıralarında Traoré’nin konutuna patlayıcı yerleştirerek suikast düzenlemeyi amaçladıkları öne sürülüyor. Planın devamında ise başka üst düzey askeri ve sivil yetkililerin de hedef alınmasının öngörüldüğü ifade ediliyor.

İBRAHİM TRAORÉ’NİN İKTİDARA GELİŞİ

Burkina Faso’da Albay Paul-Henri Sandaogo Damiba, Ocak 2022’de dönemin Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore’yi devirerek yönetime el koymuştu. Ancak 30 Eylül 2022’de bu kez Damiba, İbrahim Traoré liderliğindeki bir darbeyle görevden uzaklaştırıldı. Damiba’nın görevden alınmasının ardından komşu ülke Togo’ya giderek sürgün hayatı yaşadığı ifade ediliyor.