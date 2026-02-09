Portekiz’de iktidara Sosyalist Parti geldi

Portekiz'de, iki dönem görev yapan Marcelo Rebelo de Sousa'nın ardılı seçilmek için yapılan ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçiminde, Sosyalist Parti'nin (PS) adayı Antonio Jose Seguro zafer ilan etti. Ulusal Seçim Komitesi'nin açıkladığı resmi sonuçlara göre Seguro oyların yüzde 66,2'sini, aşırı sağcı Chega partisinin lideri Andre Ventura ise yüzde 33,8'ini aldı.

SEGURO CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİ

Bu sonuçla 63 yaşındaki Antonio Jose Seguro, Portekiz'in 1974'ten sonraki sekizinci cumhurbaşkanı oldu. Başbakan Luis Montenegro da Seguro'nun seçildiğini teyit eden açıklamayı yaptı.

'AMACIM ÜLKEYE HİZMET ETMEK'

Kötü hava şartlarında gerçekleşen ve katılımın yaklaşık yüzde 51 olduğu seçimin galibi Seguro, gazetecilere yaptığı değerlendirmede, "Portekiz halkının güvenini kazandığımı sanıyorum. Çok güzel bir sonuç. Amacım ülkeye hizmet etmek. Sadece geleceğe bakıyorum" dedi.

'SONUCU KABUL EDİYORUM'

Yenilgiyi kabul eden aşırı sağcı lider Andre Ventura ise, "Seçimi Seguro kazandı. Ona mükemmel bir dönem diliyorum. Sonuç bu ve bunu tamamen kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

PORTEKİZ'DE SİYASİ DURUM

Seçim, ülkede sosyal eşitsizlikler, konut sorunu ve işçi haklarına yönelik tartışmaların gölgesinde gerçekleşti. Portekiz'de ekonomik büyüme son iki yıldır yüzde 2 civarında seyrederken, işsizlik oranı yüzde 6'nın üzerinde bulunuyor. Geçtiğimiz aralık ayında ülkede son yılların en büyük genel grevi düzenlenmişti.