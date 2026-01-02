Göreve gelen ilk Müslüman ve sosyalist oldu: Mamdani yeminini etti göreve başladı

New York'un seçilmiş ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, yeni yılın ilk gününde Broadway'deki belediye binası önünde binlerce kişinin katıldığı bir törenle görevine başladı. 34 yaşındaki Mamdani, eşi Rama Duwaji'nin tuttuğu Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti.

BERNIE SANDERS'DEN DESTEK MESAJI

Törene katılan ve seçim sürecinde Mamdani'yi destekleyen bağımsız Senatör Bernie Sanders, "Çalışan insanlar ayağa kalktığında, başaramayacağımız hiçbir şey yoktur" diyerek New Yorklulara seslendi.

OCASIO-CORTEZ: YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, törendeki konuşmasında bugünün New York için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu vurguladı. Cortez, "New York'ta korku yerine cesareti, azınlığın ganimetleri yerine çoğunluğun refahını seçtik" dedi. Mamdani'nin aynı zamanda şehrin son 50 yıldaki ilk göçmen belediye başkanı olduğuna dikkat çekti.

MAMDANİ: BİZİ TANIMLAYAN ŞEY NEW YORKLULUĞUMUZ

Kürsüye son olarak çıkan Belediye Başkanı Mamdani, kendisine destek veren herkese teşekkür etti. "Bugünden itibaren bu şehri kapsamlı ve cesur şekilde yöneteceğiz" diyen Mamdani, tüm seçmenlere şu mesajı verdi:

"Ne yediğiniz, nasıl dua ettiğiniz veya nereden geldiğiniz önemli değil, bizi en çok tanımlayan iki kelime: New Yorklular."

UGANDA DOĞUMLU

Uganda doğumlu Mamdani, 4 Kasım'daki seçimde 2 milyondan fazla kişinin oy kullandığı ve 1969'dan beri en yüksek katılımın kaydedildiği seçimlerde, kentin son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman belediye başkanı olarak tarihe geçmişti.