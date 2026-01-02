Göreve gelen ilk Müslüman ve sosyalist oldu: Mamdani yeminini etti göreve başladı

Göreve gelen ilk Müslüman ve sosyalist oldu: Mamdani yeminini etti göreve başladı
Yayınlanma:
New York'un seçilmiş ilk Müslüman ve sosyalist Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Kur'an-ı Kerim'e el basarak yaptığı halka açık yemin töreniyle görevine resmen başladı.

New York'un seçilmiş ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, yeni yılın ilk gününde Broadway'deki belediye binası önünde binlerce kişinin katıldığı bir törenle görevine başladı. 34 yaşındaki Mamdani, eşi Rama Duwaji'nin tuttuğu Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti.

BERNIE SANDERS'DEN DESTEK MESAJI

Törene katılan ve seçim sürecinde Mamdani'yi destekleyen bağımsız Senatör Bernie Sanders, "Çalışan insanlar ayağa kalktığında, başaramayacağımız hiçbir şey yoktur" diyerek New Yorklulara seslendi.

OCASIO-CORTEZ: YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, törendeki konuşmasında bugünün New York için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu vurguladı. Cortez, "New York'ta korku yerine cesareti, azınlığın ganimetleri yerine çoğunluğun refahını seçtik" dedi. Mamdani'nin aynı zamanda şehrin son 50 yıldaki ilk göçmen belediye başkanı olduğuna dikkat çekti.

Trump'tan Müslüman sosyalist Mamdani'ye destekTrump'tan Müslüman sosyalist Mamdani'ye destek

Trump ve Zohran Mamdani arasındaki buzlar eriyecek mi? Yumuşama adımı geldiTrump ve Zohran Mamdani arasındaki buzlar eriyecek mi? Yumuşama adımı geldi

MAMDANİ: BİZİ TANIMLAYAN ŞEY NEW YORKLULUĞUMUZ

Kürsüye son olarak çıkan Belediye Başkanı Mamdani, kendisine destek veren herkese teşekkür etti. "Bugünden itibaren bu şehri kapsamlı ve cesur şekilde yöneteceğiz" diyen Mamdani, tüm seçmenlere şu mesajı verdi:

"Ne yediğiniz, nasıl dua ettiğiniz veya nereden geldiğiniz önemli değil, bizi en çok tanımlayan iki kelime: New Yorklular."

UGANDA DOĞUMLU

Uganda doğumlu Mamdani, 4 Kasım'daki seçimde 2 milyondan fazla kişinin oy kullandığı ve 1969'dan beri en yüksek katılımın kaydedildiği seçimlerde, kentin son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman belediye başkanı olarak tarihe geçmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
İstanbul'dan İzmir'e gitmenin maliyeti dudak uçuklattı: Zamlardan sonra gidebilene aşk olsun
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Dünya
Alevler ile yeni bir yıl ve Gazze
Alevler ile yeni bir yıl ve Gazze
Yılbaşı kutlamaları faciaya dönüşmüştü! 40 kişinin öldüğü olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Yılbaşı kutlamaları faciaya dönüşmüştü! 40 kişinin öldüğü olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı