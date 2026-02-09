Nipah virüsü can aldı, Hindistan'dan sonra Bangladeş'te ortaya çıktı

Nipah virüsü can aldı, Hindistan'dan sonra Bangladeş'te ortaya çıktı
Yayınlanma:
Dünya Sağlık Örgütü, Bangladeş’in Rajshahi bölgesinde Nipah virüsü (NiV) kaynaklı ölümle sonuçlanan bir vakanın laboratuvarla doğrulandığını duyurdu. Yetkililer 35 temaslıyı izlemeye aldı; DSÖ ise mevcut verilerle uluslararası yayılım riskinin düşük olduğunu açıkladı.

Hindistan'ın Batı Bengal bölgesinden sonra, Dünya Sağlık Örgütü, Bangladeş’in Rajshahi bölgesinde, Naogaon şehrinde yaşayan 40-50 yaş arasındaki bir kadının Nipah Virüsü nedeniyle yaşamını kaybettiğini doğruladı.

DSÖ’den Nipah virüsü açıklamasıDSÖ’den Nipah virüsü açıklaması

21 Ocak 2026’da ateş ve nörolojik belirtilerle rahatsızlanan hasta; durumu ağırlaşınca 27 Ocak’ta bilincini kaybetti ve hastaneye sevk edildi.

28 Ocak'ta hastaneye yatışı gerçekleştirilen hastanın aynı gün boğazdan mukus ve kan örnekleri alınsa da; hasta ne yazık ki aynı gün yaşamını yitirdi.

Hastanın vefatından sonra 29 Ocak’ta PCR ve ELISA testleriyle Nipah Virüs vakası olduğu doğrulandı.

Hastanın 5–20 Ocak 2026 tarihleri arasında tekrarlayan şekilde "çiğ hurma palmiyesi özsuyu" tükettiği bildirildi.

Tanının doğrulanmasının ardından, salgın inceleme ekipleri 30 Ocak’ta çalışmalara başladı.

Yeni pandemi kapıda mı? 100 kişi karantinada, havaalanlarında testler başladıYeni pandemi kapıda mı? 100 kişi karantinada, havaalanlarında testler başladı

TEMASLI 35 KİŞİ VAR, TEST SONUÇLARI NEGATİF

Vefat eden hastayla temas ettiği belirlenen toplam 35 kişi tespit edildi; bunların 3’ü hane içi, 14’ü toplum teması ve 18’i hastane teması kapsamında yer aldı.

Temaslılar arasında semptom geliştiren 6 kişiden (haneden 3, toplumdan 2, hastaneden 1) örnek alındı ve yapılan incelemelerde altı örneğin tamamı PCR ile Nipah virüsü (NiV) açısından, ELISA ile anti-Nipah IgM antikoru açısından negatif bulundu.

3 Şubat itibarıyla ek vaka saptanmazken, temaslıların izlem süreci devam ediyor.

BANGLADEŞ’TE NİPAH VİRÜSÜ: GEÇMİŞTEN BUGÜNE TABLO

Bangladeş, ilk NiV enfeksiyonu vakasını 2001 yılında bildirdi ve o tarihten bu yana ülkede insan enfeksiyonları neredeyse her yıl raporlanıyor; 2025’te ise laboratuvarla doğrulanmış 4 ölümcül vaka kayda geçti.

Bangladeş’te Nipah virüsü (NiV) vakaları yıl boyunca görülebilse de, salgınlar çoğunlukla hurma palmiyesi özsuyunun hasadı ve çiğ/fermente tüketiminin arttığı Aralık–Nisan döneminde yoğunlaşıyor.

Salgın günleri geri mi dönüyor? DSÖ Nipah virüsü için harekete geçtiSalgın günleri geri mi dönüyor? DSÖ Nipah virüsü için harekete geçti

Vaka kümeleri de daha çok ülkenin orta ve kuzeybatı ilçelerinden bildiriliyor. Bangladeş ve bölgede (Hindistan, Malezya, Filipinler, Singapur) önceki salgınlarda olgu ölüm oranı %40–%75 aralığında değişirken, Bangladeş’te 2001’den bu yana 348 vaka ve 250 ölüm kayda geçti; bu da ülkede genel ölüm oranının %72 seviyesinde olduğunu gösteriyor.

Kayıtlara göre vakaların yaklaşık yarısı, çiğ hurma palmiyesi özsuyu veya fermente hali olan "tari" tüketimiyle ilişkili “birincil” vakalardan oluşurken, %29’u insandan insana bulaş ile bağlantılı.

Mevsimsel kümelenme ve mevcut izleme/yanıt kapasitesi dikkate alındığında, DSÖ de NiV’nin ulusal düzeyde genel halk sağlığı riskini düşük olarak değerlendiriyor.

Nipah Virüsü vakaları 9 Şubat tarihi ile aktif olarak Hindistan ve Bangladeş'te gözlemlenmekte. Nepal, Tayland, Malezya ve Filipinler ise hava alanlarında test uyguluyor.

Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü, Al Jazeera

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Dünya
Facebook’un sahibi cep telefonlarının kalkacağı tarihi açıkladı
Facebook’un sahibi cep telefonlarının kalkacağı tarihi açıkladı
İtalya'da zırhlı araca film gibi soygun girişimi: Otoyolu ateşe verip jandarmayla çatıştılar
İtalya'da zırhlı araca film gibi soygun girişimi: Otoyolu ateşe verip jandarmayla çatıştılar