Hindistan'ın Batı Bengal bölgesinden sonra, Dünya Sağlık Örgütü, Bangladeş’in Rajshahi bölgesinde, Naogaon şehrinde yaşayan 40-50 yaş arasındaki bir kadının Nipah Virüsü nedeniyle yaşamını kaybettiğini doğruladı.

DSÖ’den Nipah virüsü açıklaması

21 Ocak 2026’da ateş ve nörolojik belirtilerle rahatsızlanan hasta; durumu ağırlaşınca 27 Ocak’ta bilincini kaybetti ve hastaneye sevk edildi.

28 Ocak'ta hastaneye yatışı gerçekleştirilen hastanın aynı gün boğazdan mukus ve kan örnekleri alınsa da; hasta ne yazık ki aynı gün yaşamını yitirdi.

Hastanın vefatından sonra 29 Ocak’ta PCR ve ELISA testleriyle Nipah Virüs vakası olduğu doğrulandı.

Hastanın 5–20 Ocak 2026 tarihleri arasında tekrarlayan şekilde "çiğ hurma palmiyesi özsuyu" tükettiği bildirildi.

Tanının doğrulanmasının ardından, salgın inceleme ekipleri 30 Ocak’ta çalışmalara başladı.

TEMASLI 35 KİŞİ VAR, TEST SONUÇLARI NEGATİF

Vefat eden hastayla temas ettiği belirlenen toplam 35 kişi tespit edildi; bunların 3’ü hane içi, 14’ü toplum teması ve 18’i hastane teması kapsamında yer aldı.

Temaslılar arasında semptom geliştiren 6 kişiden (haneden 3, toplumdan 2, hastaneden 1) örnek alındı ve yapılan incelemelerde altı örneğin tamamı PCR ile Nipah virüsü (NiV) açısından, ELISA ile anti-Nipah IgM antikoru açısından negatif bulundu.

3 Şubat itibarıyla ek vaka saptanmazken, temaslıların izlem süreci devam ediyor.

BANGLADEŞ’TE NİPAH VİRÜSÜ: GEÇMİŞTEN BUGÜNE TABLO

Bangladeş, ilk NiV enfeksiyonu vakasını 2001 yılında bildirdi ve o tarihten bu yana ülkede insan enfeksiyonları neredeyse her yıl raporlanıyor; 2025’te ise laboratuvarla doğrulanmış 4 ölümcül vaka kayda geçti.

Bangladeş’te Nipah virüsü (NiV) vakaları yıl boyunca görülebilse de, salgınlar çoğunlukla hurma palmiyesi özsuyunun hasadı ve çiğ/fermente tüketiminin arttığı Aralık–Nisan döneminde yoğunlaşıyor.

Vaka kümeleri de daha çok ülkenin orta ve kuzeybatı ilçelerinden bildiriliyor. Bangladeş ve bölgede (Hindistan, Malezya, Filipinler, Singapur) önceki salgınlarda olgu ölüm oranı %40–%75 aralığında değişirken, Bangladeş’te 2001’den bu yana 348 vaka ve 250 ölüm kayda geçti; bu da ülkede genel ölüm oranının %72 seviyesinde olduğunu gösteriyor.

Kayıtlara göre vakaların yaklaşık yarısı, çiğ hurma palmiyesi özsuyu veya fermente hali olan "tari" tüketimiyle ilişkili “birincil” vakalardan oluşurken, %29’u insandan insana bulaş ile bağlantılı.

Mevsimsel kümelenme ve mevcut izleme/yanıt kapasitesi dikkate alındığında, DSÖ de NiV’nin ulusal düzeyde genel halk sağlığı riskini düşük olarak değerlendiriyor.

Nipah Virüsü vakaları 9 Şubat tarihi ile aktif olarak Hindistan ve Bangladeş'te gözlemlenmekte. Nepal, Tayland, Malezya ve Filipinler ise hava alanlarında test uyguluyor.

Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü, Al Jazeera